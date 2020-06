Diese 3 Sternzeichen sind besonders gut im Bett

Zu gutem Sex gehört, dass man sich fallen lässt. Ob aber nun Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe oder etwa doch Jungfrau – bei welchem Sternzeichen geht im Bett die Post ab?

Man muss nicht gleich das komplette Kamasutra beherrschen, um gut im Bett zu sein. Sternzeichen können möglicherweise einige Auswirkungen auf das Verhalten im Bett haben. Denn einige scheinen ihren Partner im Bett um den Verstand zu bringen und lassen im Schlafzimmer wirklich alle Hemmungen fallen.

Diese 3 Sternzeichen lassen es krachen

Skorpion

Langeweile kommt beim Skorpion im Bett ganz sicher nicht auf! Menschen mit dem Sternzeichen lassen es richtig krachen. Sie sprechen offen über ihr Bedürfnisse und Wünsche beim Sex – sie können dabei andere Gedanken ausblenden und lassen sich fallen. Er ist definitiv ein wilder Liebhaber und respektiert auch die Wünsche seines Partners.

Stier

Der Stier mag vor allem lange Nummern mit einem intensiven Vorspiel. Neben Küssen steht er auch total auf „Dirty Talk“ und bringt seinen Partner damit bereits um den Vorstand, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Er bringt auch viel Abwechslung ins Schlafzimmer, will neue Stellungen ausprobieren und respektiert vor allem auch die Wünsche seines Partners.

Widder

Im Gegensatz zum Stier mag der Widder eher schnelle Nummern – dafür sehr intensiv und hemmungslos. Auf ein längeres Vorspiel steht er also nicht – das Sternzeichen will lieber schneller zur Sache kommen. Er will auch immer wieder neue Sachen ausprobieren – langweilig wird es bei ihm also definitiv nicht.

Das bedeutet keinesfalls, dass andere Sternzeichen im Bett nicht gut sind – jeder hat seine Leidenschaften und können von ihren Qualitäten überzeugen. Beispielsweise sind auch die Löwen hemmungslos und auch die Waage steht voll auf Experimente. Der Zwilling zeigt sich da etwas zurückhaltend – zwar hat er viele Fantasien, aber lebt diese nur bedingt aus. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten