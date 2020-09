Lisha & Lou: Alles Fake? YouTuber packen über das Sommerhaus aus!

Selten gab es so viel Zoff im “Sommerhaus der Stars”, wie in der diesjährigen Staffel. Es fliegen die Fetzen und sogar vor Spuck-Attacken oder Beleidigungen schrecken die Promis nicht zurück. Lisha und Lou gehören ebenfalls zu den Kandidaten – die beiden Influencer packen nun über die Show aus.

Die meisten Bewohner scheinen eine Hetzjagd auf Evanthia Benetatou zu machen. Neben Andrej Mangold und Jennifer Lange haben auch Lisha und Lou ordentlich gegen die ehemalige “Bachelor-Kandidatin ausgeteilt. Die Zuschauer können das manchmal nicht nachvollziehen – das liegt laut den Web-Stars auch am Schnitt der Sendung. “Fake ist dort gar nichts. Alles, was ihr seht, ist tatsächlich passiert. Das ‘Aber’ ist, wie es geschnitten wird und wie es am Ende im Fernsehen rüberkommt”, sagen Lisha und Lou in einem YouTube-Video.

Lisha und Lou kritisieren den Schnitt der Sendung

“Ihr müsst euch das so vorstellen: Ihr sitzt auf eurer Coach. Auf einmal bricht ein Typ bei euch ein, kommt zu euch, hält euch eine Knarre an den Kopf. Ihr wehrt euch, nehmt ihm die Knarre weg und schießt ihm aus Notwehr in den Kopf. Alles, was RTL davon übrig lässt ist, wie ich auf meiner Coach sitze, die Knarre in der Hand halte und jemanden erschieße. Es wird rausgeschnitten, dass diese Person eingebrochen ist, die Waffe mitgebracht hat und mich bedroht hat. Genauso ist es momentan im ‘Sommerhaus'”, sagt die YouTuberin.

Im TV wird nicht alles gezeigt

Viele Szenen wurden gar nicht im Fernsehen gezeigt. “Wir sind jeden Tag 24 Stunden dort gewesen. Aus jeder Stunde können höchstens 60 Sekunden verwendet werden. Natürlich wird sehr vieles anders dargestellt als es wirklich war”, so Lisha. “Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Für mich ist das ‘Sommerhaus’, was wir sehen, nicht das ‘Sommerhaus’, wo wir drin waren. Das ist so heftig verändert. Respekt an die Cutter!”, schimpft sie weiter. “Man kann ja cutten, aber man muss gewisse Informationen drinnen lassen, dass man Handlungen versteht. Leider ist das nicht so”, findet auch Lou. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.