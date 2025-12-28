Liebes-Aus bei „Bauer sucht Frau“-Thomas & Michaela: „Habe mir Weihnachten anders vorgestellt“

Die Trennung kam überraschend: „Bauer sucht Frau“-Thomas und Michaela wirkten glücklich – doch die beiden haben sich getrennt!

Die Hofwoche von Landwirt Thomas (39) und seiner Auserwählten Michaela (35) endete wie in einem Märchen. Bei der Wiedersehensshow von „Bauer sucht Frau“ verkündeten die beiden, dass sie ein Paar sind. „Wir sind ein Paar“, strahlte der Landwirt. Michaela konnte sich sogar einen Umzug ins Erzgebirge vorstellen: „Dann kommen die Katzen mit, die Pferde kommen mit und ich bräuchte einen Job in der Nähe!“

Nach „Bauer sucht Frau“ versuchten Thomas und Michaela, ihre Beziehung im Alltag weiterzuführen. Doch das Vorhaben ist gescheitert – vor einigen Wochen kam es zum Bruch zwischen den beiden.

„Nach dem großen Wiedersehen kamen wir in unserem Alltag an und wir beide merkten, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es einfach nicht weiterging. Die Gefühle entwickelten sich nicht weiter, dies teilte ich Thomas Mitte Oktober mit. Thomas ist so ein liebenswerter Mensch und ich wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft, dass er seine Traumfrau findet und mit ihr glücklich wird. Thomas und ich stehen weiterhin im freundschaftlichen Kontakt“, sagte Michaela vor einigen Tagen in der „Bild“-Zeitung.

„Sie hat gesagt, sie hat keine Gefühle mehr für mich“

Thomas zeigt sich nach dem Liebes-Aus etwas geknickt. „Ich habe mir Weihnachten anders vorgestellt“, erzählt der Landwirt gegenüber „TAG24“. „Sie hat gesagt, sie hat keine Gefühle mehr für mich“, so der 39-Jährige. Beide stehen weiterhin in Kontakt – ein freundschaftliches Verhältnis schließt der „Bauer sucht Frau“-Kandidat jedoch aus: „Eher nicht“, meint er dazu.

Mittlerweile hat Michaela einen neuen Partner gefunden. Aus einem „Hi“ bei Facebook wurde deutlich mehr. „Irgendwann lud er mich zum Essen ein und alles nahm seinen Lauf und er verzauberte mich, mit seiner tollen liebevollen Art, seinem ruhigen Wesen, die tollen Gesten und er ist einfach mein wahr gewordener Traum“, schwärmte Michaela von ihrem Felix in den sozialen Netzwerken.