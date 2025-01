Lieber Bürgergeld? „Hartz und herzlich“-Pascal will nicht mehr arbeiten – „Für mich zu anstrengend“

Pascal bezieht Leistungen vom Jobcenter und verweigert auch eine Maßnahme der Behörde. Arbeiten will der Sohn von Beate auch nicht – für ihn sei das zu anstrengend.

In den Straßen „Frischer Mut“, „Starke Hoffnung“ und „Stiller Weg“ in den Benz-Baracken in Mannheim leben die Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Meist beziehen die Bewohner staatliche Leistungen und haben Geldsorgen – das bringt oft Probleme mit sich. Auch bei Pascal ist die Situation extrem angespannt.

Pascal zahlt weder Miete und Kostgeld – jetzt sieht Beate nur noch einen Ausweg: Sie muss ihren Sohn aus ihrer Bedarfsgemeinschaft abmelden, damit sie selbst nicht auf der Strecke bleibt. Damit ist auch klar, dass der 23-Jährige ausziehen muss. Da er sich zudem weigert, in eine Maßnahme des Jobcenters zu gehen, kann er von dort auch keine Hilfe erwarten.

Pascal hat jedoch eine neue Arbeitsstelle als Fahrer für Menschen mit Behinderung gefunden. Diesen Job übt der 23-Jährige rund zwei Stunden am Tag aus. „Für mich ist das überhaupt nicht anstrengend, es ist einfach. Ich arbeite mich da auch nicht kaputt und mache meine Knochen nicht kaputt“, sagt der Protagonist in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

Pascal lehnt Maßnahme vom Jobcenter ab: „Weil das für mich dann zu anstrengend ist“

Dem Jobcenter ist das jedoch zu wenig. Denn die Behörde ist der Auffassung, dass Pascal mehr arbeiten könnte – deshalb solle er einen Nebenjob annehmen oder eine Maßnahme des Jobcenters machen. Das lehnt Pascal jedoch strikt ab. „Da habe ich zu der Frau am Telefon gesagt, dass ich das nicht machen werde, weil das für mich dann zu anstrengend ist zu diesem Job dazu. Morgens da hingehen, dann Bewerbungen schreiben, dann mittags wieder zu dem Job hingehen“, so der 23-Jährige.

Pascal hat Hausmeister Michael nach der Arbeit besucht. Der 56-Jährige teilt die Auffassung von Pascal nicht: „Wenn ich jetzt in dieser Lage wäre, würde ich auf jeden Fall noch was dazunehmen, weil ich ja auch Geld habe zum Schluss. Ich wäre froh, wenn ich bei der Arbeit sitzen könnte, was lernen könnte und schlauer bin.“ Pascal ändert seine Meinung jedoch nicht: „Ich mache das nicht. In diesen Maßnahmen sehe ich keinen Sinn.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.