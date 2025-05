„Let’s Dance“-Kandidatin bereut ihre Teilnahme – „Wünsche, ich wäre nicht dabei gewesen“

Im Jahr 2018 nahm Jessica Haller bei „Let’s Dance“ teil. Der Reality-Star bereut jedoch heute ihre Teilnahme an der RTL-Tanzshow. Die emotionale Belastung hat bei der ehemaligen Bachelorette tiefe Spuren hinterlassen.

Auf das Tanzparkett bei „Let’s Dance“ haben sich schon zahlreiche Promis gewagt. Mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch erreichte Jessica Haller, damals noch Paszka, im Jahr 2018 den 13. Platz – nicht gerade eine Glanzleistung. Und dennoch blickt sie mit gemischten Gefühlen auf die Zeit bei „Let’s Dance“ zurück.

„Im Nachhinein wünschte ich mir oft, ich wäre damals nicht dabei gewesen“

Mental ging es ihr während der Zeit auf dem Tanzparkett nicht gut. „Mental war ich total im Hintergrund, ich war nicht bei mir, nicht im Moment, einfach leer“, gestand Jessica Haller in einer Instagram-Story. Dann fügte sie noch hinzu: „Im Nachhinein wünschte ich mir oft, ich wäre damals nicht dabei gewesen.“ Sie gab an, dass sie sogar zwei Jahre lang nicht in der Lage war, die Show anzusehen, da sie sich zu traurig fühlte.

Jessica Haller litt an Depressionen

Dass die TV-Bekanntheit mentale Probleme hatte und auch an Depressionen litt, hat sie erst kürzlich öffentlich gemacht. „Ich konnte nicht mehr die fröhliche Jessi sein, die ich so sehr über alles liebe. Ich habe starke Depressionen bekommen. Ich habe Panikattacken bekommen, ich habe Angstzustände bekommen. Auch das habe ich versucht, zu verstecken“, sagte Jessica Haller in einem YouTube-Video.

Deshalb begab sich Jessica Haller in eine Klinik – mittlerweile gehe es ihr jedoch wieder deutlich besser. „Ich bin immer noch auf der Reise zu mir selbst. Ich habe so das Gefühl, dass ich mich gerade komplett verändere. Und ich habe wahnsinnig viel über Achtsamkeit gelernt. Ich bin noch reflektierter geworden und höre jetzt auf die Zeichen. […] Das Tal der Tränen ist jetzt vorbei. Ich bin zurück“, so die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin. Zudem hatte sie eine Wirbelsäulenoperation und achtet heute besser auf ihren Körper. Trotz ihrer Rückschläge blickt sie positiv in die Zukunft.