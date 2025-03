„Let’s Dance“ 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss in Show 5 gehen

Bei „Let’s Dance“ berührten die Contemporary-Choreografien der Stars. Doch am Ende hat es sich für ein Promi ausgetanzt – wer musste die fünfte Show der Tanzshow verlassen?

Der Clown-Contemporary von Christine Neubauer und Valentin Lusin hat in der fünften Show von „Let’s Dance“ alles getoppt. Kurz nach dem Auftritt konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Der Song „Send In The Clowns“ aus dem Musical „A Little Night Music“ hat eine ganz besondere Bedeutung für die Schauspielerin. „Ich hatte letztes Jahr 40 Jahre Berufsjubiläum und ich sitze von diesen 40 Jahren so oft in einer Theatergarderobe. Und der Applaus und der Vorhang, der fällt, und plötzlich bist du so alleine. (…) Man kann sich gar nicht vorstellen, wie allein man sein kann“, erklärte sie.

Auch Taliso Engel und Patricija Ionel haben ihre Bestleistung auf dem Tanzparkett gezeigt. Jorge González wirkt gerührt. „Baby, du warst rhythmisch, du zeigst Lebensfreude“, schwärmt der Juror. „Es macht Spaß, deine Entwicklung zu sehen, weil du jetzt auch ein bisschen schauspielerst“, so Motsi Mabuse. Und auch Joachim Llambi meint: „Eine sehr ordentliche Leistung heute!“

Welcher Star muss „Let’s Dance“ verlassen?

In der fünften Show gaben die Stars bei „Let’s Dance“ wieder alles. Für einen Promi hat es nicht gereicht: Paola Maria und Massimo Sinató konnten bei der Jury und den Zuschauern diesmal nicht punkten – das Tanzpaar muss die Show nun verlassen.

Das waren die Tänze der fünften Show

Musikerin Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov:

Tango: „Can’t get you out of my Head“ von Kylie Minogue

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

Contemporary: „All I Ask“ von Adele

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

Charleston: „Rock It For Me“ von Caravan Palace

Content Creatorin Paola Maria mit Massimo Sinató:

Paso Doble: „The Plaza of Execution“ aus Zorro

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

Contemporary: „Send in the Clowns‘“ aus A Little Night Music

Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov:

Slowfox: „Born to be Wild“ von Steppenwolf

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

Rumba: „I Swear“ von All 4 One

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

Jive: „Splish Splash“ von Bobby Darin

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

Paso Doble: „Gallito“ von Santiago Lope Gonzalo

Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin:

Contemporary: „Beautiful Things“ von Benson Boone