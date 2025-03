„Let’s Dance“ 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss in Show 1 gehen

14 Promis treten bei der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ an und wollen „Dancing Star 2025“ werden. Ein Promi konnte die Zuschauer jedoch nicht überzeugen und muss die Show auch schon wieder verlassen.

Bereits der erste Tanz konnte auf ganzer Linie überzeugen. Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster legen einen Jive zu „Footloose” von Kenny Loggins aufs Parkett. Jorge González und Motsi Mabuse freuen sich über einen gelungenen Eröffnungstanz. Und auch Joachim Llambi lobt das Tanzpaar: „Das war für eine erste Show im Jive sehr ordentlich!“

Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann fielen krankheitsbedingt aus

„Let’s Dance“ hatte aber auch mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Denn sowohl Leyla Lahouar als auch Jeanette Biedermann sind krankheitsbedingt ausgefallen und konnten nicht antreten. „Ich hätte so gerne getanzt und ich habe bis zum Schluss alles gegeben. […] Aber ich habe seit Tagen hohes Fieber und einen Rieseninfekt und mein Arzt hat mir abgeraten, auf die Tanzfläche zu gehen“, schrieb die Sängerin bei Instagram.

Dieser Star muss die Show verlassen

In der ersten Show von „Let’s Dance“ musste sich ein Promi bereits wieder verabschieden. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski haben soeben die Entscheidung verkündet: Osan Yaran mit Christina Hänni sind als erstes Tanzpaar ausgeschieden. 10 Punkte von der Jury reichen gemeinsam mit den Zuschauer-Anrufen leider nicht aus.

Das waren die Tänze in der ersten Show von „Let’s Dance“

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

Cha Cha Cha: „Hooked on a Feeling“ von Blue Swede

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

Jive: „Faith“ von Stevie Wonder & Ariana Grande

Content Creatorin Paola Maria mit Massimo Sinató:

Langsamer Walzer: „La Vie en Rose“ von Edith Piaf

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

Quickstep: „Nah Neh Nah“ von Vaya con Dios

Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov:

Langsamer Walzer: „Suddenly“ von Tony Benett

TV-Koch & „First Dates“ -Gastgeber Roland Trettl mit Kathrin Menzinger:

Cha Cha Cha: „Let’s Groove“ von Earth, Wind & Fire

Comedian Osan Yaran mit Christina Hänni:

Tango: „There’s Nothing Holding me Back“ von Shawn Mendez

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

Cha Cha Cha: „Step by Step“ von New Kids on the Block

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

Quickstep: „I’m not the only one“ von Sam Smith

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

Jive: „Footloose“ von Kenny Loggins

Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin:

Tango: „Womanizer“ von Britney Spears

Musiker Ben Zucker mit Malika Dzumaev:

Wiener Walzer: „Can’t Help Falling in Love“ von Elvis