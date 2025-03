„Let’s Dance“ 2025: Heftige Verletzung vor Show 5 – Paola Maria schockt mit blutigen Aufnahmen

Die Stars haben hart trainiert für die fünfte Show von „Let’s Dance“. Doch kurz vor der nächsten Ausgabe schockt Paola Maria mit blutigen Aufnahmen im Netz.

Die nächste Show von „Let’s Dance“ steht an diesem Freitag an. In dieser Staffel gab es bereits einige Verletzungen und Krankheitsfälle. Kurz vor der fünften Sendung hat Paola Maria mit heftigen Schmerzen zu kämpfen.

Paola Maria hat sich einen Nagel eingerissen und teilt davon Aufnahmen im Netz – darauf ist ihre blutverschmierte Hand zu sehen. „Leute, SOS, ich brauche echt eure Hilfe. Mir ist gerade mein kompletter Nagel eingerissen“, schreibt die „Let’s Dance“-Kandidatin in einer Instagram-Story.

„Es tut so weh“ – Paola Maria schockt mit blutigen Aufnahmen

„Seht ihr das, komplett an der Nagelhaut. Brennt wie sau. Guck mal, ich zittere sogar. Was soll ich tun? Es tut so weh“, berichtet Paola Maria weiter. Der Grund für die Verletzung: Sie habe es nicht ins Nagelstudio geschafft – deshalb sei der Nagel eingerissen. Denn schließlich nimmt das Training für „Let’s Dance“ viel Zeit in Anspruch – da bleiben andere Erledigungen wie beispielsweise das Nagelstudio auf der Strecke.

Der Nagelriss scheint extrem schmerzhaft zu sein und wird wohl noch einige Tage anhalten – ob man Paola Maria in der nächsten Live-Show von „Let’s Dance“ mit einem Verband sehen wird? Ihre Teilnahme an der kommenden Sendung ist aber definitiv nicht gefährdet.

In der kommenden Show wird es leidenschaftlich und feurig. Denn Paola Maria wird gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató einen Paso Doble zu „The Plaza of Execution“ aus Zorro auf das Tanzparkett zaubern.

In den ersten Shows gehörte Paola Maria noch zu den Wackelkandidaten – jedoch hat sie sich von Woche zu Woche verbessert und gehört mittlerweile zu den Favoriten der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“. Sowohl bei der Jury als auch bei den Zuschauern konnte die Kandidatin mit ihrer Performance in der vergangenen Woche punkten.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.