„Let’s Dance“ 2025: Die Tanzpaare stehen fest

Erstes Tanzen, erste Wertungen, erste Überraschungen! Der Startschuss für die neue „Let’s Dance“-Saison ist gefallen! In der großen Kennenlernshow am 21. Februar 2025 wurden die neuen Tanzpaare der 18. Staffel live bekanntgegeben. Jetzt beginnt für die 14 Prominenten und ihre Profis das intensive Training – mit nur einem Ziel vor Augen: den begehrten Titel „Dancing Star“ zu gewinnen.

Taliso Engel und Patricija Ionel waren bereits für den Gruppentanz „Langsamer Walzer” in einem Team. Die Profitänzerin schwärmt im RTL-Interview von dem Para-Schwimmer: „Ich habe ihm schon gesagt: Ich möchte dich weiter kennenlernen! Das hat nicht gereicht, diese zwei, drei Tage. Und ich habe ihm auch gesagt, ich möchte alles wissen über dich! Ich möchte alles verstehen!“ Auch Taliso Engel findet: „Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns noch tiefer quasi kennenlernen. Dass wir einfach noch besser zusammenarbeiten können.“

Das sind alle Paarungen der 18. Staffel von „Let’s Dance“

Musikerin Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel

Reality-TV-Star Leyla Lahouar mit Sergiu Maruster

Content Creatorin Paola Maria mit Massimo Sinató

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin

Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov

TV-Koch & „First Dates“ -Gastgeber Roland Trettl mit Kathrin Menzinger

Comedian Osan Yaran mit Christina Hänni

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster

Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin

Musiker Ben Zucker mit Malika Dzumaev

Taliso Engel sichert sich das Direktticket

In fünf Gruppentänzen durften die prominenten Tanzschüler:innen außerdem erstmals ihr Tanztalent unter Beweis stellen und wurden im Anschluss von Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi individuell beurteilt und benotet. Auch die Zuschauer konnten per Telefon- und SMS-Voting für ihren Lieblingstänzer oder ihre Lieblingstänzerin abstimmen. Mit einer beeindruckenden Performance sicherte sich Taliso Engel das heiß begehrte Direktticket für die zweite reguläre Live-Show am 07. März 2025.

Als Special Guest präsentierten der „Dancing Star“ aus dem letzten Jahr Gabriel Kelly und Malika Dzumaev ihren Lieblings-Tanz aus dem Finale Tango „Nothing Else Matters“ von Metallica.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.