„Let’s Dance“ 2025: Das sind die Tänze in der Kennlernshow

Let the party begin: Am Freitag startet Deutschlands schönste Tanzshow in die 18. Staffel. Bei „Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ erfahren unsere 14 tanzmotivierten Prominenten live, mit welchem Profi sie in den nächsten Wochen oder sogar Monaten zusammen tanzen werden.

Noch ohne ihren persönlichen Profi-Coach an der Seite werden sich die Stars bereits in der „Kennenlernshow“ ein erstes Mal auf dem Tanzparkett beweisen und zeigen, welches Talent in ihnen schlummert. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die 13 Liveshows, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.

Das sind die Gruppentänze bei „Let’s Dance“

Marc Eggers, Osan Yaran und Ben Zucker mit Anastasia Maruster, Malika Dzumaev & Kathrin Menzinger: Jive, „APT.“ (Bruno Mars & Rosé)

Taliso Engel, Roland Trettl und Christine Neubauer mit Ekaterina Leonova, Patricija Ionel & Alexandru Ionel: Langsamer Walzer, „At Last“ (Etta James)

Fabian Hambüchen Jeanette Biedermann mit Christina Hänni & Vadim Garbuzov: Quickstep, „Good Morning“ (Lady Gaga)

Marie Mouroum Diego Pooth Selfiesandra mit Valentin Lusin, Renata Lusin & Zsolt Sándor Cseke: Tango, „Vogue“ (Madonna)

Leyla Lahouar Paola Maria Simone Thomalla mit Sergiu Maruster, Evgeny Vinokurov & Massimo Sinató: Cha Cha Cha, „I Need to Know“ (Marc Anthony)

Wer in der „Kennenlernshow“ Jury und Zuschauer:innen am meisten überzeugt, sichert sich die „Wild Card“ für die nächste Live-Show und kann in der ersten regulären Show am 28. Februar 2025 nicht rausgewählt werden.

Aber nicht nur die Gruppentänze stehen am Freitagabend auf dem Programm. Auch der „Dancing Star“ aus dem letzten Jahr darf die RTL-Tanzfläche betreten und zeigen, was in ihm steckt: Gabriel Kelly tritt mit Malika Dzumaev auf.

Die Kennlernshow von „Let’s Dance“ zeigen RTL und RTL+ am Freitag um 20.15 Uhr.