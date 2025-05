„Let’s Dance“ 2025: Das sind die Tänze der neunten Show

Die Promis fegen auch in dieser Woche über das Tanzparkett bei RTL. Wenn am Freitagabend die Lichter angehen und das Parkett glänzt, heißt es bei „Let’s Dance“: Bühne frei für die „Magic Moments“!

In der neunten Show am 02. Mai öffnen die prominenten Tanzschüler:innen gemeinsam mit ihren Profis ihr Herz – und verwandeln ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten in emotionale Choreografien. Wer tanzt sich direkt in die Herzen des Publikums und der Jury bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González?

Neben den „Magic Moments“ müssen sich die Tanzpaare außerdem in drei spannenden Duellen miteinander messen. Die Paare treten gegeneinander an – mit einem Ziel: der Einzug in Show 10!

Alle Promis tanzen einen Freestyle zu diesen Songs

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

„I Have Nothing“ von Whitney Houston

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

„Run Boy Run“ von Woodkid, „What Could Have Been“ von Sting, „Legends Are Made“ von Sam Tinnesz

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

„Interstellar Theme“ von Hans Zimmer

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

„Heart of Courage“ von Two Steps from Hell

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

„Amoi Seg ma uns wieder“ von Andreas Gabalier

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

„Mission Impossible Theme“ von Lalo Schirfrin, „Gun Barrel“ von Hans Zimmer, „Time“ von Hans Zimmer, „I’m Here“ von Cynthia Erivo

Das sind die Tanz-Duelle

Taliso Engel und Patricija Ionel vs. Diego Pooth und Ekaterina Leonova:

Flamenco zu „Soy“ von Gypsie Kings

Christine Neubauer und Valentin Lusin vs. selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke:

Bollywood zu „Desi Girl“ von Vishal & Shekhar

Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster vs. Marie Mouroum & Alexandru Ionel:

Streetdance zu „Houdini “ von Eminem

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.