„Let’s Dance“ 2025: Das sind die Tänze der fünften Show

Die Promis wagen sich wieder aufs Tanzparkett: Bei RTL steht die fünfte Live-Show von „Let’s Dance“ an. Am Ende der Show steht der nächste Exit an.

Vorhang auf für eine neue Runde Glamour, Spaß und Leidenschaft! Am Freitag wird es wieder heiß auf dem Tanzparkett: In Entscheidungsshow 5 geben die zehn prominenten Tänzerinnen und Tänzer und ihre Profi-Partner:innen wieder alles, um die Jury zu überzeugen. Die Spannung steigt, der Druck wächst! Wer kann mit seiner Performance glänzen? Wer tanzt sich in die Herzen der Zuschauer:innen? Und wer muss die Show verlassen?

Das sind die Tänze der fünften „Let’s Dance“-Show

Musikerin Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov:

Tango: „Can’t get you out of my Head“ von Kylie Minogue

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

Contemporary: „All I Ask“ von Adele

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

Charleston: „Rock It For Me“ von Caravan Palace

Content Creatorin Paola Maria mit Massimo Sinató:

Paso Doble: „The Plaza of Execution“ aus Zorro

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

Contemporary: „Send in the Clowns‘“ aus A Little Night Music

Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov:

Slowfox: „Born to be Wild“ von Steppenwolf

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

Rumba: „I Swear“ von All 4 One

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

Jive: „Splish Splash“ von Bobby Darin

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

Paso Doble: „Gallito“ von Santiago Lope Gonzalo

Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin:

Contemporary: „Beautiful Things“ von Benson Boone

Wie gewohnt führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich durch die 5. Liveshow von Deutschlands schönster Tanzshow. In der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.