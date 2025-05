„Let’s Dance“ 2025: Das sind die Tänze bei der Profi-Challenge

Nach dem großen Finale von „Let’s Dance“ ist das Tanzen noch lange nicht vorbei! Am Freitag heißt es erneut: Spot an für die Besten der Besten – bei der großen Profi-Challenge.

Neun Profi-Tanzpaare kehren zurück aufs Parkett und zeigen, was in ihnen steckt mit voller Leidenschaft, Präzision und Kreativität. In insgesamt drei Runden zeigen alle Profis ihr absolutes Können. In der ersten Runde präsentieren sie ihre Küren, in Runde 2 wird von allen Paaren zu ein und demselben Song getanzt. Nach dem zweiten Durchgang gibt es einen Zwischenentscheid und die drei Paare, die die meisten Publikumsstimmen bekommen haben, müssen noch einmal tanzen – und zwar erneut nacheinander auf den selben Song. Sie sind allerdings auch hier komplett frei in ihrer Kreativität und können selbst entscheiden, wie die Choreo zu dem Lied aussieht.

Die Gewinner dürfen, wenn sie 2026 bei „Lets Dance“ dabei sind, das Opening der Kennenlernshow choreografieren und erhalten einen Bonus-Rankingpunkt, den sie mit ihrem Prominenten bis zur vierten Show einlösen können. Wer tanzt sich dieses Jahr an die Spitze und begeistert das Publikum mit Originalität, Ausdruck und Wow-Momenten? In diesem Jahr tanzen alle Paare nicht nur Choreographien, sondern erzählen Geschichten mit jeweils einer unterschiedlicher Emotion.

Das sind die Paarungen und Tänze bei „Let’s Dance – Die große Profi-Challenge“

Christina Hänni und Sergiu Maruster (Freheit):

Cha cha cha, Samba, Paso Doble & Rumba: „Muddy Waters Spectrum“ von LP & „Spectrum“ von Florence and the Machine

Mariia Maksina und Evgeny Vinokurov (Eifersucht):

Rumba, Paso Doble, Wiener Walzer, Tango, Slowfox & Contemporary: „Toxic“ von 2WEI

Isabel Edvardsson und Paul Lorenz (Leidenschaft):

Tango & Slowfox: „Canta per Me“ von Yuriko Kaida & „Young & Beautiful“ von Lana del Rey



Ekaterina Leonova und Valentin Lusin (Wut):

Freestyle: „Echo Sax End“ von Caleb Arredondo & „Libertango“ von Astor Piazolla

Renata Lusin und Alexandru Ionel (Freude):

Charleston, Slowfox, Samba & Slapstick: „Charleston“ von Franck Pourcel & „Smile“ von Nat King Cole & „Manana/The Laughing Samba“ von Bryan Smith



Patricija Ionel und Mikael Tatarkin (Energie):

Freestyle: „I Put a Spell on You“ von Garou

Katja Kalugina und Vadim Garbuzov (Mut):

Rumba, Contemporary, Samba & African Moves: „Circle of Life“ & „Can You Feel the Love Tonight“ & „He Lives in You“ & „Battle For Pride Rock“ von The Lion King

Anastasia Maruster und Zsolt Sándor Cseke (Liebe):

Tango, Rumba, Samba & Paso Doble: „Bésame Mucho“ von Various

Kathrin Menzinger und Christian Polanc (Ekstase):

Pas de deux, Wiener Walzer & Tango: „Lacrimosa“ von Mozart & „Tanguera“ von Sexteto Mayor

Massimo Sinató kann seinen Titel im Jahr 2025 leider nicht verteidigen. Verletzungsbedingt kann er bei der Profi-Challenge nicht dabei sein. Dafür tanzt Christian Polanc mit Kathrin Menzinger.

Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen die Auftritte der professionellen Tänzer:innen, doch einzig die Zuschauer:innen an den Bildschirmen entscheiden per Voting, wer 2025 „Die große Profi-Challenge“ gewinnt und den begehrten „Let’s Dance“-Pokal mit nach Hause nehmen darf. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen durch den krönenden Abschluss der „Let’s Dance“-Staffel.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance – Die große Profi-Challenge“ am Freitag um 20.15 Uhr.