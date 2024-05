„Let’s Dance“ 2024: Der Gewinner wurde gekürt!

Das große Finale bei „Let’s Dance“ steht an! Drei Tanzpaare, ein Ziel: „Dancing Star 2024“ zu werden. In der letzten regulären Live-Show durften die Finalisten drei Mal ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen.

Neben dem Jurytanz zeigten sie außerdem ihren Lieblingstanz der Staffel. Für Gänsehautmomente sorgten dann im Anschluss die Final-Freestyle Performances mit beeindruckenden Inszenierungen. Wer überzeugte die Jury und das Publikum und darf den Pokal mit nach Hause nehmen?

Das waren die Einzeltänze im „Let’s Dance“-Finale

Sportjournalistin & NFL-Moderatorin Jana Wosnitza mit Vadim Garbuzov:

Jurytanz: Rumba, „Eres Todo En Mí“ von Ana Gabriel

Lieblingstanz: Quickstep, „I Want You To Want Me“ von Letters To Chloe

Final-Freestyle: Beyoncé

Coach Detlef Soost mit Ekaterina Leonova:

Jurytanz: Langsamer Walzer, „What A Wonderful World “ von Louis Armstrong

Lieblingstanz: Samba, „Tum Takketà“ von Luca D, Alessandro Olivato

Final-Freestyle: Men in Black

Sänger Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev:

Jurytanz: Samba, „Mas Que Nada“ von Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas

Lieblingstanz: Tango, „Nothing Else Matters “ von Metallica

Final-Freestyle: Romeo und Julia

Es gab ein großes Wiedersehen mit den „Let’s Dance“-Paaren

Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin tanzten einen Cha-Cha-Cha zu „How Will I Know“ von Whitney Houston

tanzten einen Cha-Cha-Cha zu „How Will I Know“ von Whitney Houston Eva Padberg und Paul Lorenz tanzten einen Quickstep zu „The Singer“ von Liza Minelli

tanzten einen Quickstep zu „The Singer“ von Liza Minelli Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke tanzten einen Quickstep zu „I’m Just A Girl“ von No Doubt

tanzten einen Quickstep zu „I’m Just A Girl“ von No Doubt Stefano Zarrella und Mariia Maksina tanzten einen Charleston zu „Via Con Me“ von Paolo Conte

tanzten einen Charleston zu „Via Con Me“ von Paolo Conte Biyon Kattilathu und Marta Arndt kehrten mit einem Tango zu „Rockin’ Robin“ von Bobby Day

kehrten mit einem Tango zu „Rockin’ Robin“ von Bobby Day Tony Bauer und Anastasia Stan tanzten einen Qickstep zu „I’m Walking“ von Fats Domino

tanzten einen Qickstep zu „I’m Walking“ von Fats Domino Lulu und Massimo Sinató zeigten einen Tango zu „Bust Your Windows“ von Jazin Sullivan

zeigten einen Tango zu „Bust Your Windows“ von Jazin Sullivan Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin performten einen Contemporary „Am I Enough“ von Loi

Mark Keller und Kathrin Menzinger konnten wegen seiner Verletzung leider nicht im Finale tanzen. Und auch Tillman Schulz musste verletzungsbedingt auf seinen Final-Auftritt mit Patricija Ionel verzichten. Sophia Thiel konnte mit Tanzpartner Alexandru Ionel krankheitsbedingt ebenfalls nicht auftreten.

Dieser Promi ist „Dancing Star 2024“

Gabriel und Malika holten die ersten 30 Punkte der Live-Show. Mit ihrem Samba hauten sie die Jury regelrecht vom Hocker. „Das war der beste Samba in 17 Jahren von allen Kandidaten“, schwärmte Joachim Llambi. Auch im Netz hagelte es Komplimente: „Wenn Herr Llambi sagt, dass dein Samba der beste Samba in 17 Jahren ist, hast du gerade das größte Kompliment bekommen“, schrieb ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst X.

Und auch bei den anderen zwei Tänzen holten die beiden jeweils 30 Punkte – damit haben sie die Höchstzahl von 90 Punkten erreicht. Aber hat es auch für den Sieg gereicht? Victoria Swarovski und Daniel Hartwich haben den Gewinner verkündet: Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev gewinnen die diesjährige Staffel von „Let’s Dance“ und konnten sich gegen die anderen Kandidaten durchsetzen. Den zweiten Platz erreichten Jana Wosnitza mit Vadim Garbuzov. Detlef Soost mit Ekaterina Leonova landeten auf dem dritten Platz.