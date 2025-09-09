Laura Maria Rypa: Kuss-Szene mit Pietro Lombardi im TV – Fieser Spott vom ProSieben-Kommentator

Sie sind zwar getrennt – aber im TV traten Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi noch als Paar auf. Und dann kam es sogar zu einer Kuss-Szene! Ein ProSieben-Kommentator konnte sich einen fiesen Seitenhieb nicht verkneifen.

Laura Maria Rypa moderiert in der zweiten Staffel der ProSieben-Show „Crash Games“ als sogenannte „Field Reporterin“. Und plötzlich tauchte Pietro Lombardi auf und hat sie unterstützt.

Mittlerweile haben sich die beiden jedoch getrennt. Hintergrund: Die ProSieben-Show wurde mehrere Wochen vor ihrer Trennung aufgezeichnet – zu dem Zeitpunkt waren Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi noch ein Paar. Es war damit ihr letzter öffentlicher Auftritt als Paar – falls sie nicht nochmal zusammen kommen.

Plötzlich kommt es zum Kuss vor laufender Kamera

Die beiden haben sich sogar geküsst. „Wenn mir damals einer gesagt hätte, die trennen sich bald, ich hätte ihm den Vogel gezeigt“, erklärt eine Produktionsmitarbeiterin in der Bild-Zeitung. Die Trennung des Paares sorgte für mehr Arbeit. Peter Rütten, der die Show-Spiele aus dem Off kommentierte, sprach von einem Liebespaar – das konnte so nicht mehr gesendet werden.

ProSieben-Sprecher Christoph Körfer erklärte in der Bild: „Die neue ProSieben-Show ‚Crash Games’ steht für Crash, Boom, Bang auf allen Ebenen – auch in der Vertonung von Peter Rütten. Nach dem Liebes-Crash musste Peter Rütten diesen Part noch einmal neu vertonen.“

Und dann konnte sich der Kommentator in der Show einen fiesen Spruch nicht verkneifen: „Oh mein Gott liebe Zuschauer, Pietro L. ist in the house und er begrüßt zunächst seine Verlobte Laura M. R. . (…) Aber die haben sich doch im August zum siebten Mal getrennt, werden Sie ausrufen. Nun, diese Sendung wurde im Juli aufgezeichnet, da schien die Beziehung noch halbwegs intakt zu sein. Ob die zwei bis zur aktuellen Ausstrahlung der Show, also jetzt, noch getrennt oder zum achten Mal wieder zusammen sind, lässt sich nicht sagen. Betrachten Sie unser großes Pietro-Special deshalb als einzigartiges, zeithistorisches Dokument.“ Autsch!

Einige Minuten später folgte direkt die nächste Spitze gegen das einstige Liebespaar: „Schon ’ne Klasse für sich, dieser Typ. Vielleicht dachte Laura da ja schon völlig anders drüber, aber ich bin und bleibe ein riesen Pietro-Fan.“ Es gab aber auch liebe Worte. So hieß es unter anderem: „Hoffentlich raufen die sich zusammen.“