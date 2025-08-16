KUKKSI Newsflash Spezial: So lief der Ukraine-Gipfel in Alaska zwischen Donald Trump und Wladimir Putin

Was hat der Ukraine-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska gebracht? Nach der Pressekonferenz herrscht Rätselraten.

Die Welt hielt den Atem an: Was haben Donald Trump und Wladimir Putin verhandelt? Sicher ist nur: Einen Waffenstillstand in der Ukraine wird es nicht geben. Der russische Staatschef hat den Gipfel als „konstruktiv“ bezeichnet und es herrschte eine „respektvolle“ Atmosphäre. Donald Trump sprach von einem „extrem produktiven Treffen“ mit vielen Ergebnissen – welche Ergebnisse genau, wurde jedoch offen gelassen.

„Wir hatten ein extrem produktives Treffen und haben uns bei vielen Punkten geeinigt. Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen“, erklärte Donald Trump auf der Pressekonferenz.

„Ich sehe eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden“

Donald Trump sprach nach dem Ukraine-Gipfel mit FOX-Moderator Sean Hannity. „Ein Krieg ist ein Krieg, egal wo. Es geht um Leben. Ich sehe eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden“, sagte der US-Präsident in dem Interview. Auch dort bezeichnete er den Gipfel ein „herzliches Treffen zwischen zwei wichtigen Ländern“.

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben unverbindlich über ein weiteres Treffen gesprochen – dieses soll offenbar in Moskau stattfinden. Wladimir Putin betonte die historischen Beziehungen zwischen Russland und den USA. Die beiden Staatschefs wollen die Beziehungen vertiefen – auch, wenn die Bedingungen nicht die besten wären. Laut Medienberichten steht am Montag ein Treffen zwischen Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj an.