Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Newsflash

    KUKKSI Newsflash Spezial: So lief der Ukraine-Gipfel in Alaska zwischen Donald Trump und Wladimir Putin

    gepostet am

    KUKKSI NEWSFLASH Spezial
    iStock

    Was hat der Ukraine-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska gebracht? Nach der Pressekonferenz herrscht Rätselraten. 

    Die Welt hielt den Atem an: Was haben Donald Trump und Wladimir Putin verhandelt? Sicher ist nur: Einen Waffenstillstand in der Ukraine wird es nicht geben. Der russische Staatschef hat den Gipfel als „konstruktiv“ bezeichnet und es herrschte eine „respektvolle“ Atmosphäre. Donald Trump sprach von einem „extrem produktiven Treffen“ mit vielen Ergebnissen – welche Ergebnisse genau, wurde jedoch offen gelassen.

    „Wir hatten ein extrem produktives Treffen und haben uns bei vielen Punkten geeinigt. Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen“, erklärte Donald Trump auf der Pressekonferenz.

    KUKKSI NEWSFLASH Spezial
    KUKKSI Newsflash Spezial: Eklat in Washington - Donald Trump schmeißt Wolodymyr Selenskyj raus

    „Ich sehe eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden“

    Donald Trump sprach nach dem Ukraine-Gipfel mit FOX-Moderator Sean Hannity. „Ein Krieg ist ein Krieg, egal wo. Es geht um Leben. Ich sehe eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden“, sagte der US-Präsident in dem Interview. Auch dort bezeichnete er den Gipfel ein „herzliches Treffen zwischen zwei wichtigen Ländern“.

    US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben unverbindlich über ein weiteres Treffen gesprochen – dieses soll offenbar in Moskau stattfinden. Wladimir Putin betonte die historischen Beziehungen zwischen Russland und den USA. Die beiden Staatschefs wollen die Beziehungen vertiefen – auch, wenn die Bedingungen nicht die besten wären. Laut Medienberichten steht am Montag ein Treffen zwischen Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj an.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023