KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Bundestagswahl 2025

Die Nachrichten des Tages am 24.02.25

Union stärkste Kraft, FDP und BSW draußen

Die Bundestagswahl ist vorbei. Und nun beginnt der Macht-Poker! Friedrich Merz soll laut der Bild-Zeitung am Abend noch die SPD angerufen haben. FDP und BSW haben den Einzug in den Bundestag verpasst – zur Freude der Union. CDU-Chef Friedrich Merz braucht nur die SPD, um eine Koalition zu bilden. Die Union kommt laut dem vorläufigen Endergebnis auf 28,6 Prozent und die AfD kommt auf 20,8 Prozent der Stimmen. Dahinter folgen die SPD (16,4 Prozent), Grüne (11,6 Prozent) sowie Linke (8,8 Prozent).

Es soll einen SPD-Mitgliederentscheid geben

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch will die Parteibasis über eine mögliche Koalition abstimmen lassen. „Die SPD ist eine alte Partei, die in der Vergangenheit große Verantwortung für unser Land übernommen hat“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei vor der Sitzung des CDU-Präsidiums. „Es geht jetzt darum, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Und das bedeutet, dass man die Interessen des Landes weit über parteipolitische Einzelinteressen stellt.“ Auch die stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Karen Prien sagt: „Ich nehme wahr, dass die SPD die Verantwortung für unser Land mit uns gemeinsam übernehmen will.“

Christian Lindner verabschiedet sich aus der aktiven Politik

Die FDP wird im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein. Christian Lindner hat noch am Wahlabend seinen Rückzug aus der aktiven Politik erklärt. „Die Bundestagswahl brachte eine Niederlage für die FDP, aber hoffentlich einen Neuanfang für Deutschland. Dafür hatte ich gekämpft. Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus. Mit nur einem Gefühl: Dankbarkeit für fast 25 intensive, herausfordernde Jahre voller Gestaltung und Debatte“, schrieb der Politiker auf der Plattform X.