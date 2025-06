KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Amoklauf an Schule in Graz – 10 Tote

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.06.25

Amoklauf an Schule in Graz – 10 Tote

Dramatische Szenen am Bundesoberstufenrealgymnasium (BORG) an der Dreierschützengasse in Graz (Österreich). Ein Amokläufer schoss in der Schule am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr um sich – zehn Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Mit zwei Waffen hatte sich der Amokschütze Zugang zum Schulgebäude verschafft. 300 Polizisten rückten an, darunter Teams der österreichischen Spezialeinheit Cobra. Vor dem Schulgebäude rückten 65 Krankenwagen an, mehr als 160 Retter kümmerten sich um die Verletzten und völlig verstörte Kinder. Der Täter hat sich anschließend selbst das Leben genommen.

Was über den Täter von Graz bekannt ist

Nach dem Amoklauf an der Schule in Graz steht ganz Österreich unter Schock. Der Schütze ist 21 Jahre alt und war ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums. Einen Abschluss hatte er dort jedoch nicht gemacht. Bei einer Hausdurchsuchung wurde ein Abschiedsbrief in analoger und digitaler Form gefunden – darin verabschiedete er sich von seinen Eltern. Der Tätter besaß eine Schrotflinte und eine Faustfeuerwaffe. In der Wohnung hat die Polizei auch eine „nicht funktionsfähige Rohrbombe” gefunden. Über die Persönlichkeit des Mannes ist wenig bekannt und auch über das Tatmotiv gibt es bisher keine Details. Der Killer sei sehr ruhig gewesen, „immer sehr unauffällig“, erklärte ein Nachbar gegenüber RTL. Laut einer weiteren Nachbarin könne der Täter gemobbt worden sein.

Reaktionen nach dem Amoklauf in Graz

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagierte auf den Amoklauf in Graz. „Dieser Horror ist nicht in Worte zu fassen. Was heute in einer Schule in Graz passiert ist, trifft unser Land mitten ins Herz“, schrieb er auf der Plattform X. „Und in dieser Stunde stehen wir zusammen. Wir stehen zusammen, um dem Schmerz miteinander standzuhalten. Wir stehen zusammen, um für all jene da zu sein, die verletzt sind“, ergänzte der Bundespräsident. Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich betroffen. „Mit großer Bestürzung habe ich die Nachrichten aus Graz vernommen“, erklärte er. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer habe ich von der Gewalttat in Graz erfahren, bei der so viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben.“