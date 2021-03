Krass Schule: Was führt Niko im Schilde?

An der Schule taucht in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” eine ominöse Gestalt auf – und keiner weiß, was diese im Schilde führt. Leonard wiederum will Alexa mit einer öffentlichkeitswirksamen Liebeserklärung überzeugen. Und Felix macht ein Hörproblem ziemlich zu schaffen.

Als der geheimnisvolle Niko (Sandy Fähse) an die Schule kommt, hält ihn zunächst jeder für den sehnlich erwarteten Elektriker. Doch der junge Mann hat offensichtlich wenig Ahnung vom Handwerk, dafür aber ein auffälliges Interesse an den Schülern. Vor allem an Tobias, dem er prompt bei einem Problem mit seinem Vater hilft. Doch was führt Niko wirklich im Schilde?

Leonard hat sich in Alexa verliebt

Leonard ist unterdessen immer noch schwer verliebt in Alexa. Da sie ihn aber links liegen lässt, plant er mit Unterstützung von Sekretär Danny eine aufsehenerregende Liebeserklärung, um sie vor aller Welt von sich zu überzeugen. Ob er so Alexas Herz erobert, ist allerdings fraglich.

Felix wiederum hat ein ganz anderes Problem: Er reinigt seine Ohren so ungeschickt, dass er plötzlich fast nichts mehr hört. Um nicht zum Arzt zu müssen, versucht er sich fortan mit Jacquelines Hilfe im Lippenlesen – und gerät dabei von einem Missverständnis zum nächsten…