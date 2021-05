Krass Schule: Thea will die Stadt verlassen!

Thea ist in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ unentschlossen, ob sie Köln verlassen und nach Peru gehen soll. Unterdessen verspricht Rosa, die Finger von Aufputschmitteln zu lassen und die Prüfungen nachzuholen. Um nicht auf dumme Ideen zu kommen, hält sie sich von Tom fern.

Thea ist hin- und hergerissen. Soll sie das Kapitel Köln beenden und mit Adrian nach Peru gehen, um dort ein neues Leben zu beginnen? Niko will sie überzeugen zu bleiben, stellt sich dabei jedoch äußerst ungeschickt an. Auch ein Gespräch mit Anna hilft Thea nicht bei ihrer Entscheidungsfindung. Doch dann erhält sie unerwartet ein Zeichen.

Rosa will die Prüfungen nach Zusammenbruch nachholen

Währenddessen verspricht Rosa nach ihrem Zusammenbruch, den Aufputschmitteln abzuschwören und die ausgefallenen Prüfungen so schnell wie möglich aus eigener Kraft nachzuholen. Ihr ist allerdings klar, dass sie das nur schafft, wenn sie auf Abstand zu Tom geht. Hat die Freundschaft zu ihm nach diesen heftigen Vorfällen überhaupt noch eine Zukunft?

Lukas und Bella verstehen sich unterdessen immer besser, was Vince gar nicht in den Kram passt. Aber auch Lukas ist total durcheinander: Empfindet er mehr als Freundschaft für Bella? Oder versucht er nur, einen Ersatz für Carmen zu finden?