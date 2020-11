Krass Schule: Danny soll Lorena belästigt haben!

Der Verbleib von Danny ist in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” an der Schule ist in Gefahr. Er soll Lorena belästigt haben. Weil Lukas bei Carmen unten durch ist, wittert Marvin bei Carmen seine Chance. In jedem Fall hat Klaus ein Schwitzproblem. Die Schüler nutzen das hemmungslos aus.

Danny und Thea bewahren Lorena vor dem Ertrinken. Doch die Gerettete erweist sich als intrigantes Biest und behauptet gegenüber der Direktorin, dass Danny sich an sie rangemacht hat. Weil sie ihm einen Korb gegeben hat, hätte er sie angeblich fast ertrinken lassen. Jetzt wird es für Danny ziemlich eng: Ist damit sein Ende an der Schule besiegelt?

Lukas wird überführt

Marvin und Tobias überführen derweil Lukas. Der ist bei Carmen und seinen Bros endgültig unten durch. Was wird jetzt aus Marvin und Carmen? Einfach nur Freundschaft – oder doch die große Liebe? Marvin ist fest entschlossen, mit einem echten Superdate um Carmen zu kämpfen. Unterdessen hat sich Max entschieden: Seine Halbschwester Lilli darf künftig bei ihm wohnen. Lilli ist außer sich vor Freude.

Allerdings finden ihre Mitschüler, dass sie ihnen eine Einweihungsparty schuldet. Die findet dann auch statt – läuft allerdings ziemlich aus dem Ruder. Nun stellt sich die Frage, ob Max’ Entscheidung, Lilli aufzunehmen, wirklich die richtige war. Ein ganz andere s Problem plagt Klaus: Er schwitzt übermäßig. Als die Schüler davon erfahren, setzen sie alles daran, um ihn mit den verrücktesten Pranks noch mehr zum Schwitzen zu bringen. Die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.