Kondom geplatzt! Realitystars bitten im TV um Pille danach

Bei RTLZWEI startet die neue Realityshow „Der Promihof“. Dort kommt es direkt zu einem Sex-Skandal: Tim Kühnel und Emma Fernlund vergnügen sich unter der Bettdecke – doch dann ist das Kondom gerissen. Die Realitystars bitten anschließend im TV um die Pille danach.

Tim Kühnel verdreht auf dem „Promihof“ gleich zwei Frauen den Kopf: Emma Fernlund und Ina Kina. „Eigentlich ist Tim nicht so mein Beuteschema, aber ich finde ihn überraschenderweise echt gut. Also sexuell attraktiv“, erklärte Emma. Auch Ina war von dem Neuankömmling sichtlich angetan: „Ich lasse es mal auf mich zukommen.“

Der Realitystar will sich nun intensiv mit den Frauen beschäftigen: „Ich kümmere mich um die Damen, damit habe ich gar kein Problem.“ Und das macht er auch – das hat jedoch dramatische Folgen! Mit Emma Fernlund landet Tim Kühnel tatsächlich im Bett und hat Sex mit ihr. „Wenn da jemand Single ist, der mir gefällt, kann man ja schauen, wohin das führt“, sagt sie.

„Ein kleines Missgeschick … Kondom ist gerissen!“

Doch beim Sex ist plötzlich das Kondom geplatzt! „Ein kleines Missgeschick … Kondom ist gerissen!“, verkündet der ehemalige „Love Island“-Kandidat im Interviewraum. Emma Fernlund und Tim Kühnel bitten anschließend um die Pille danach.

Zuerst wirkte es so, dass sich Tim Kühnel mehr für Ina interessieren würde – doch zwischen ihm und Emma entwickelte sich eine ganz besondere Dynamik. Sex vor laufenden Kameras ist für den Realitystar kein Problem. Doch er hat daraus gelernt: „Seit dieser Promihof-Geschichte hab‘ ich immer meine eigenen Kondome dabei.“

Ob aus dem Flirt möglicherweise eine Beziehung wird? Dazu geben sich die beiden geheimnisvoll. Tim Kühnel hat lediglich verraten, dass er mit Emma nach den Dreharbeiten weiter in Kontakt geblieben ist. Auch Emma wollte laut dem Blitzlichtgewitter-Podcast nicht näher darauf eingehen: „Das beantworte ich nicht.“

RTLZWEI zeigt „Der Promihof“ ab Mittwoch um 20.15 Uhr und ist vorab bei RTL+ abrufbar.