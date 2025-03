„Körper kaputt“: Droht das freiwillige „Let’s Dance“-Aus für Leyla Lahouar?

Für die erste Show von „Let’s Dance“ musste sich Leyla Lahouar krankmelden. Offenbar scheint die Kandidatin noch nicht ganz fit zu sein. Droht nun sogar das Aus in der RTL-Show?

Für die Reality-Queen gab es in der Kennenlernenshow nur magere 10 Punkte. Und auch eine Woche später lief es nicht besser: Krankheitsbedingt konnte Leyla Lahouar nicht in der ersten Show teilnehmen. „Ich werde am Freitag nicht tanzen können. […] Mein Arzt hat mich aus dem Verkehr gezogen und mir wirklich sehr nahegelegt, keinen Sport zu machen – und vor allem nicht so“, verkündete der Reality-Star gegenüber RTL.

Nun ist die Freundin von Mike Heiter wieder zurück und trainiert fleißig für die zweite Show. Für Leyla Lahouar ist das Training derzeit eine riesige Herausforderung. Denn sie hat sich mit einem Update bei Instagram vom ersten Trainingstag gemeldet – und das klingt alles andere als gut.

„Ich glaube, ich kann nicht mehr“

„Ich glaube, ich kann nicht mehr“, berichtet Leyla Lahouar. „Ich brauche wirklich neue Füße“, meint sie. Die 28-Jährige fügt noch hinzu: „Da merkt man, dass sie so lange nicht mehr ordentlich benutzt worden sind.“

Unter einem weiteren Video steht noch: „Körper kaputt. Kopf dicht.“ Wird Leyla Lahouar etwa alles zu viel und droht nun sogar der freiwillige Exit? Es bleibt abzuwarten, ob sich die Kandidatin bis Freitag wieder komplett fit fühlt. Tanzpartner Sergiu Maruster wird jedenfalls alles dafür geben, dass er gemeinsam mit Leyla Lahouar eine gute Performance abliefern wird.

Zuvor war Leyla Lahouar einigen Hassnachrichten ausgesetzt und machte ihren Hatern deshalb vor dem ersten Training eine klare Ansage: „Ich habe morgen wieder mein Training. Ich weiß, viele haben es sich gewünscht, dass ich komplett ausfalle bei ‚Let’s Dance‘, aber da muss ich euch leider enttäuschen.“

Leyla Lahouar wurde für Werbeclips kritisiert

Während sie bei „Let’s Dance“ krankheitsbedingt ausfiel, erschienen dennoch Werbeclips bei Instagram – das sorgte bei den Fans für Kritik. „Gestern noch den sterbenden Schwan und heute ist alles wieder gut. So leicht ist Geld verdienen“ oder „Würde ich mich so präsentieren, während ich krankgeschrieben bin, wäre ich schon längst gekündigt“, heißt es in den Kommentaren. Einige Follower stehen aber auch hinter Leyla Lahuar: „Also wenn man krank ist, dann darf man nicht mehr genesen und auch keinen Ton mehr von sich geben und kochen erst recht nicht. So ein dummes Zeug, was hier geschrieben wird.“

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.