Kindeswohlgefährdung: „Hartz und herzlich“-Florian von Nachbarn beim Jugendamt angeschwärzt!

Nach dem tragischen Tod von Tochter Lisa ist alles anders. Nach einem Seitensprung hat dann auch noch Mutter Marina die Familie im Stich gelassen. Nun ist Florian nach den tragischen Ereignissen wieder bei „Hartz und herzlich“ zurück und muss gleich die nächste Hiobsbotschaft verkraften. Seit dem plötzlichen Tod von Tochter Lisa haben Florian, Marina und ihre Familie nicht mehr bei „Hartz und herzlich“ vor der Kamera gestanden. Nun sind sie zurück, doch ein wichtiges Mitglied fehlt: Nur ein halbes Jahr nach dem tragischen Verlust von Lisa hat Marina die Familie ohne Vorankündigung verlassen. Wann und ob sie in die Benz-Baracken zurückkehrt, ist nicht klar. Seitdem muss Florian Haushalt, die fünf Kinder und seinen Job unter einen Hut bringen. Aufgeben kommt für den Familienvater aber nicht in Frage Die 16-jährige Lisa-Marie ist im November 2022 plötzlich an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung verstorben. Seit dem tragischen Verlust waren ihre Eltern Florian und Marina nicht mehr in der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ zu sehen und zogen sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Und dann auch noch das: Marina hat die Familie verlassen – Grund dafür ist ein Seitensprung von Florian. Hartz Rot Gold: Heidi erwartet ihr siebtes Kind -… Marina hat die Familie im Stich gelassen „Ich hatte im letzten Jahr was mit einer Anderen […] eigentlich hatten wir uns dann weitestgehend wieder zusammengerauft, aber war dann leider nicht so“, gibt der Mannheimer im TV zu. Marina hat daraufhin ihre Koffer gepackt. „Jetzt sitz ich schon seit einiger Zeit mit den Kiddies alleine da“, so Florian. Nun muss sich der Mannheimer alleine um die fünf Kinder zuhause kümmern und seinem Job als Sicherheitsmitarbeiter nachgehen. Nachbarn schwärzen Florian beim Jugendamt an Und jetzt der nächste Schock: Das Jugendamt hat sich bei Florian gemeldet. Besonders schockierend: Ein Nachbar hat den 41-Jährigen bei der Behörde angeschwärzt. „Zum ersten haben sie mir vorgeworfen, hier drin würde es aussehen wie Sau. […] Die Kinder würden dreckig draußen rumlaufen, und wenn sie draußen wären, würden sie nur frech zu den Nachbarn sein und dass ich mehr oder weniger mit den Kindern überfordert wäre“, sagt der „Hartz und herzlich“-Protagonist. Ihm wurde von der Behörde „Kindeswohlgefährdung“ vorgeworfen. Glücklicherweise konnte Florian mit der Behörde reden und die Vorwürfe von sich weisen. Zudem stellt er auch klar, dass er im Notfall seinen Job aufgeben würde, um mehr für die Kinder da zu sein. In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ wird Florian begleitet und gibt einen Einblick in seinen Alltag, wie sich dieser seit dem tragischen Tod seiner Tochter verändert hat. Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 17:05 Uhr.

: str_contains(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated inon line: str_contains(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated inon line