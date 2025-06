Kindern von Bürgergeld-Empfängerin aus „Armes Deutschland“ faulen Zähne ab: „Es hat nicht jeder eine Zahnbürste“

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ geht es um Menschen, welche am Existenzminimum leben. Selbst die einfachsten Dinge sind ein großes Problem – so auch bei Daniela und ihrem Mann.

Daniela und ihr Mann gewähren einen Einblick in ihren Alltag bei „Armes Deutschland“ mit elf Kindern. Die Eltern scheinen völlig überfordert zu sein – es mangelt nicht nur am Geld, sondern auch an einer fehlenden Zahn-Hygiene bei ihren Kindern.

Finja hat abgebrochene und verfaulte Zähne

Die Kinder von Daniela und Michael haben bereits abgebrochene Zähne oder sind von Karies regelrecht zerfressen. Die Eltern sehen sich jedoch in keiner Pflicht. Finja erzählt bei „Armes Deutschland“, dass sie schon länger heftige Zahnschmerzen hat – jedoch nimmt das Problem der kleinen Tochter keiner ernst. Statt den Zahnarzt zu besuchen, kommt lediglich eine Ansage von Vater Michael: „Karies! Weißt du, woher das kommt? […] Vom immer zu mir ans Bett gehen und meine Süßigkeit mopsen!“

Die Eltern sind der Auffassung, dass sie an der unzureichenden Zahn-Hygiene keine Schuld haben. „Die putzt sich mindestens drei, viermal am Tag die Zähne. Das ist erblich vorbelastet bei uns!“, redet sich Bürgergeld-Empfängerin Daniela heraus. Sie wären schließlich nicht für die Zahn-Hygiene ihrer Kinder verantwortlich: „Man geht ja davon aus, dass die Kinder in dem Alter alt genug sind, um sich alleine die Zähne zu putzen.“

Kinder müssen sich Zahnbürste teilen

Der finanzielle Spielraum lässt es offenbar nicht mal zu, dass genug Zahnbürsten vorhanden sind. Denn Ben und Finja würden sich eine Zahnbürste teilen: „Manche teilen sich die Zahnbürste“, erklärt die Tochter und zeigt dann dem Kamerateam die fünf Zahnbürsten der Familie. „Es haben nicht alle eine Zahnbürste“, meint auch ihr Bruder.

„Ich war noch nie beim Zahnarzt!“

Daniela behauptet, dass sie alle sechs Monate mit den Kindern zum Zahnarzt gehen würde. Das ist jedoch fraglich, ob das tatsächlich der Fall ist – denn Schwester Finja hat mehrere faulige Zähne und ihr Bruder Ben kann auf einer Seite aufgrund von Zahnschmerzen kaum noch kauen. Finja widerspricht ihrer Mutter: „Ich war noch nie beim Zahnarzt!“

Dann gehen sie tatsächlich bei „Armes Deutschland“ zum Zahnarzt – und das Ergebnis ist erschreckend: Mit einem Farbtest konnte festgestellt werden, dass die Kinder beinahe nie ihre Zähne geputzt haben. Nach dem Zahnarzt-Termin steht fest: In der Familie sollte sich etwas ändern. Denn die fehlende Zahn-Hygiene ist nicht das einzige Problem – Daniela ist auch oft überfordert mit dem Haushalt und ihr Mann hilft nach der Arbeit nicht mit.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Deine Kinder“ immer dienstags um 22.15 Uhr.