„Keine Sterne, aber übers Essen reden!“: Zoff im Dschungelcamp geht in die nächste Runde

Erst wird gestritten, dann wird geweint und danach gibt’s bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ordentlich was zu lachen! Anna-Carina und Edith zicken sich weiter an.

„Keine Sterne, aber übers Essen reden!“ – Dieser Seitenhieb von Edith gegen Dschungelprüfungs-Abbrecherin Anna-Carina sorgt weiter für Spannungen. Doch damit nicht genug: Edith glaubt der Schlagersängerin nicht, dass sie bei ihren nicht bestandenen Prüfungen wirklich am Limit war. „Maurice, ich habe dich weinen gesehen, ich habe Alessia zittern gesehen. Ich erkenne es, wenn jemand wirklich erschüttert ist. Aber bei ihr? Das ist etwas anderes“, erklärt Edith misstrauisch.

Maurice versucht zu beschwichtigen: „Dann essen wir halt nichts. Edith, es sind nur noch ein paar Tage – dreh‘ nicht durch!“ Anna-Carina hält es nicht mehr aus und zieht sich zu Pierre zurück, der gerade spült. Aufgebracht berichtet sie ihm von der Situation. Der Schauspieler hat eine klare Meinung: „Mann, was für ein fürchterliches Mädchen! Ich glaube, die ist beleidigt auf die Welt gekommen.“

Doch damit nicht genug: Auch über Alessia regt sich Anna-Carina auf. „Wenn ich vor allen Leuten sage, dass ich mit einer Person nie wieder ein Wort rede – und dann ist man plötzlich wieder Besties? Das ist nicht mein Niveau. Ich habe mehr Charakter, bin charakterstark.“ Als Alessia das hört, konfrontiert sie die Schlagersängerin direkt: „Willst du dich jetzt streiten? Was ist dein Problem?“ Anna-Carina bleibt gelassen: „Ach komm, fahr‘ runter.“

Doch Alessia lässt nicht locker: „Ich habe weder gegen dich gesprochen, noch für sie. Das Einzige, was ich gesagt habe, war, dass ich es nicht cool finde, wenn mehrere Leute auf eine Person losgehen.“ Anna-Carina kontert: „Wer hinterm Rücken lästert, kann es auch ertragen, wenn man hier die Meinung anspricht.“

Edith und Timur über Ehrlichkeit, Druck und psychische Gesundheit

Während ihrer gemeinsamen Nachtwache kommt Edith noch einmal auf die Auseinandersetzung mit Anna-Carina zu sprechen. Doch solche Situationen bringen sie nicht mehr aus der Ruhe. „Ich bin stolz darauf, auch mal nicht-korrekte Dinge sagen zu können“, erklärt sie. Es koste sie mehr Kraft, eine Maske aufzusetzen – sie wolle einfach sie selbst sein.

„Dann habe ich lieber unangenehme Situationen oder werde nicht gemocht. Innerlich werde ich dadurch so gesund und zufrieden mit mir selbst. Das ist es mir total wert. Der Prozess ist aber ganz schmerzhaft.“ Auch Timur sieht das ähnlich: „Wir sollten alle ein bisschen weniger darauf achten, was andere von uns denken.“ Das Gespräch wird persönlicher und Edith spricht über die psychische Erkrankung ihres Mannes Eric. In manischen Phasen sei er nicht geschäftsfähig, doch mittlerweile hätten sie gelernt, damit umzugehen. Bei Timur erkennt sie Parallelen zu ihrem Mann und äußert die Vermutung, dass auch er eine bipolare Störung haben könnte.

Timur gibt einen seltenen Einblick in sein Inneres: „Ich gebe alles, bin davon 100 % überzeugt – und dann gibt es Phasen, in denen ich denke, ich bin der größte Loser, ich kriege nichts hin. Ich gebe nicht auf, mache natürlich weiter, aber diese Schwankungen sind extrem.“ Dazu kommt hoher Druck: „Ich habe ein hohes Stresslevel, viel Verantwortung. Meine Freundin Caro ist mein Fundament, aber ich muss das Geld nach Hause bringen. Das lastet auf meinen Schultern.“

Edith erzählt, wie sie und Eric gelernt haben, mit Stress umzugehen. „Stresstoleranz ist entscheidend. Eric war viele Jahre viel zu oft über seinem Stresslevel drüber.“ Timur gesteht, dass er nur mit seiner Mutter und seiner Partnerin über seine Gefühle sprechen kann. Seine Emotionen verarbeite er am besten in der Musik.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.