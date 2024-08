Kein Zoff? Das will Daniela Büchner im Allstars-Dschungelcamp anders machen

Bleibt diesmal der große Knall aus? Daniela Büchner will die Allstars-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufmischen. Diesmal will sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin von ihrer ruhigen Seite zeigen.

Daniela Büchner ist dafür bekannt, den ein oder anderen Zoff in Reality-Formaten anzuzetteln und geriet mit anderen Kandidaten oft aneinander. Das war auch bei ihrer Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2020 der Fall. In der Legenden-Staffel soll jedoch alles anders werden – eine Eskalation soll diesmal ausbleiben.

„Ich war damals eine wirklich sehr negativ eingestellte, traurige Frau“

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin wagt erneut die Herausforderung im Dschungelcamp. Seit der letzten Teilnahme an der Show hat sich einiges verändert. „Seit 2020 hat sich einiges verändert. Nicht nur mein Aussehen, sondern auch mein Mindset. Ich war damals eine wirklich sehr negativ eingestellte, traurige Frau. […] Aber heute bin ich sehr happy und sehr glücklich und sehr entspannt. Meine Zündschnur ist etwas länger geworden“, sagt Daniela Büchner in einem Clip auf Instagram, welcher auf dem offiziellen Kanal der Show gepostet wurde.

Danni fügt außerdem hinzu: „Ich will versuchen, es etwas besser zu machen und mein Bestes aus mir herauszuholen.“ Obwohl die Mallorca-Auswanderin bereits im Dschungelcamp war, sind ihr größtes Problem nach wie vor die Insekten und Krabbeltiere. Sie freue sich außerdem auch auf „Handy-Detox“ und Südafrika, denn im Gegensatz zur regulären Staffel wird diese nämlich nicht in Australien stattfinden. „Leute, ich war noch nie in Südafrika und ich bin sehr gespannt, was ich für Mitcamper haben werde“, sagt sie.

Im Interview mit RTL macht Daniela Büchner außerdem klar: „Ich denke, dass jetzt eine ganz andere Danni in dem Camp der Legenden dabei sein wird, die zeigen wird, wie sie wirklich ist. Ich existiere als Danni, nicht nur als ‚Witwe von…‘. Ich trage mehr Positives in mir, mehr Mut, mehr Willen und mehr Stärke.“ Die 46-Jährige kann es kaum erwarten. „Ich habe geweint vor Freude, weil ich dachte ‚Boah, ich habe die Chance zu zeigen, wie ich wirklich bin‘ und ich habe mich gefreut. Ich freue mich einfach, die zweite Chance wahrzunehmen und zu zeigen, wie ich mich entwickelt habe“, erzählt Danni.