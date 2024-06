Katrin Müller-Hohenstein löst das Geheimnis um ihre Simpsons-Socken

Es war DER Hingucker in der Live-Sendung vor dem Auftakt der Fußball-Europameisterschaft: Katrin Müller-Hohensein trug auffällige Simpsons-Socken. Nun erklärt die ZDF-Moderatorin die genauen Hintergründe.

Katrin Müller-Hohenstein trug im ZDF-„Sportstudio“ helle Socken mit der Comic-Figur Bart Simpson auf einem Skateboard. Diese waren während der Live-Sendung immer wieder deutlich sichtbar und darüber wurde im Netz eifrig diskutiert. Nun hat die Moderatorin enthüllt, was genau dahintersteckt.

Katrin Müller-Hohenstein sorgt mit Simpsons-Socken für Furore

Ihr Sohn Niklas und dessen Kumpel sagten zu Katrin Müller-Hohenstein vor der Live-Sendung: „Aber die Socken lässt du an.“ Die Moderatorin erzählte in einem Interview mit Antenne Bayern: „Und dann habe ich mir meine Socken angeschaut: ‚Simpsons-Socken? Kann ich doch nicht mit rausgehen?‘“ Jedoch hätte ihr Sohn und seine Kumpels darauf bestanden.

Die 58-Jährige dachte zuerst, dass man die Socken aufgrund der Hose sowieso nicht sehe – weit gefehlt. Diese waren während der Live-Sendung immer wieder sichtbar. „Also es war überhaupt nicht meine Ambition, da irgendwie für Furore zu sorgen, aber am Ende war es ja ganz süß“, sagt Katrin Müller-Hohenstein. Jedoch habe sie entschieden, die Socken im Studio nicht nochmal anziehen zu wollen.

In den sozialen Netzwerken spielten die Socken von Katrin Müller-Hohenstein eine große Rolle. Einige Nutzer posteten Screenshots von den Strümpfen und fügten Herzchen oder Simpsons-GIFs hinzu. „Was hat die Moderatorin denn für geile Socken an? Bart Simpson!“, schrieb ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst X. „Die Socken von Katrin Müller-Hohenstein passen einfach perfekt“, heißt es in einem anderen Tweet.

Eine andere Userin betonte: „GenX Katrin Müller-Hohenstein im GenZ-Socken-Look.“ Während einige Nutzer begeistert waren, fanden andere die Simpsons-Socken eher albern. Katrin Müller-Hohenstein präsentiert seit 2006 das „Sportstudio“ im ZDF und steht für die Fußball-EM derzeit vor der Kamera.