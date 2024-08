Kandidatin von Tier gestochen: Notarzt-Einsatz im Dschungelcamp!

Die Dschungel-Legenden stehen kurz vor dem Finale. Doch muss eine Kandidatin um die Krone fürchten? Sarah Knappik wurde offenbar von einem Tier gebissen – danach muss ein Arzt eingreifen und macht eine unglaubliche Entdeckung.

Im Halbfinale kommt es nicht nur erneut zum Zoff, sondern Kader Loth bricht auch zusammen – wie sich dann herausstellte, handelte es sich um einen Scherz. Etwas dramatischer ist die Situation bei Sarah Knappik: Sie wurde von einem Tier gebissen – dann muss sogar ein Arzt eingreifen.

Sarah Knappik wurde von einem Tier gestochen – ein Arzt eilt zur Hilfe

Im Dschungelcamp wollte Sarah Knappik gerade ihre Klamotten aufräumen – dann kommt es zu einem Zwischenfall: Sie glaubt, von einem Skorpion gestochen worden zu sein. „Scheiße! Ah, ich bin am A*sch! Aua, scheiße!“, verkündet die 37-Jährige. „Mich hat irgendwas ganz Schlimmes gestochen und das tut höllisch weh! (…) Meine ganze Hand ist taub!“, sagt sie dann zu Kader Loth.

Sarah Knappik ist fertig mit den Nerven und verkündet im Dschungeltelefon: „Ich weiß nicht, was das war. Guck mal, das könnte ein Skorpion gewesen sein. Ich kenn’ diesen Stich!“ Weiter verkündet die Dschungelcamperin: „Ich versuch’ jetzt nicht in Panik zu geraten, aber ich hab schon Schiss.“

Kader Loth sucht die Hose auf, in welcher sich nach wie vor das Insekt befindet. Unterdessen eilt ein Arzt zur Hilfe und checkt den Stich. Dann macht der Arzt eine erstaunliche Entdeckung: Bei dem Insekt in der Hose handelt es sich nicht um keinen giftigen Skorpion, sondern lediglich um eine Biene. „Wir sind in Afrika! Das tut dann schon ein bisschen mehr wie, als im Garten die heimische Biene“, meint Sarah Knappik. Der Stich ist zwar schmerzhaft, aber der Arzt versichert: „Dir wird nichts passieren.“

„Ja, ich bin am Arsch! Mich hat eine übelst heftige Hornisse gestochen“

Und Sarah Knappik? Sie verkündet am Lagerfeuer anschließend etwas ganz anderes: „Ja, ich bin am Arsch! Mich hat eine übelst heftige Hornisse gestochen, oder sowas!“ Die anderen Kandidaten sind eher genervt: „Sarah nicht böse gemeint, aber wenn du von der Biene Maja gestochen wurdest und Tabletten gekriegt hast – juckt uns nicht“, meint Gigi Birofio im Dschungeltelefon.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.