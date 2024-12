Kandidat Marcel Richter lässt sich „Wer wird Millionär?“-Logo tätowieren

Im Weihnachtsspecial von „Wer wird Millionär?“ lief es für Marcel Richter nicht so gut, wie erhofft. Doch dann überrascht der Kandidat mit einer Aktion, die selbst Günther Jauch überrascht.

Bereits bei der 16.000 Euro-Frage kam Marcel Richter ins Straucheln. In der Quizshow wird nach einem alten Handelsweg auf der Arabischen Halbinsel gefragt. Trotz Telefon- und 50:50-Joker wird der Kandidat in die Irre geführt – und nimmt dann die falsche Antwort. Es war die Weihrauchstraße, nicht die Safranroute. Marcel Richter fällt dann auf bittere 500 Euro zurück.

Weil er aber als Kandidaten-Joker seiner Mitkandidatin geholfen hat, beschließt Günther Jauch kurzerhand: „Ich ordne hiermit an – und schlimmstenfalls zahl’ ich’s – noch mal 500 Euro von uns drauf als kleinen Trostpreis!“ Anstatt den Kopf hängen zu lassen, überraschte Marcel Richter mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Günther Jauch: „Das habe ich mir 25 Jahre bei ‚Wer wird Millionär?‘ gewünscht“

Denn Günther Jauch freut sich auf das, was jetzt kommt: „Das habe ich mir 25 Jahre bei ‚Wer wird Millionär?‘ gewünscht, dass es mal so ist. Aber der Wunsch ist bisher nie in Erfüllung gegangen, aber heute Abend.“ Dann wird das Geheimnis gelüftet: Als großer Fan der Sendung hat sich Marcel Richter das „Wer wird Millionär?“-Logo tätowieren lassen. Und das sogar in Farbe!

„640 Euro, viereinhalb Stunden, Mörderschmerzen“, sagt Marcel Richter dazu. Das Tattoo kann Marcel Richter jedoch nicht im Studio präsentieren. Der Grund ist simpel: Das Andenken hat er sich nämlich auf seinem Allerwertesten tätowieren lassen. Deshalb wurde lediglich ein Bild davon eingeblendet.

Technik-Panne legt „Wer wird Millionär?“ lahm

Unterdessen kam es bei „Wer wird Millionär?“ zu einem Zwischenfall. Moderator Günther Jauch musste die Sendung wegen eines defekten Scheinwerfers unterbrechen. Der Scheinwerfer gab zudem laute Geräusche von sich. Die Regie bestätigte per Zuruf, dass es sich um ein größeres technisches Problem handelte und teilte mit, dass man das Problem im Studio lösen müsse – und dann kamen auch schon die Handwerker. Günther Jauch nimmt es gelassen: „Das ist wie bei manchen Menschen, … wo man sich fragt, wozu sind die noch nutze? Geben nur noch Geräusche.“