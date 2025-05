„Kampf der Realitystars“ 2025: Krankenhaus-Drama hinter den Kulissen!

Die Zuschauer von „Kampf der Realitystars“ müssen sich offenbar auf ein Drama gefasst machen. Denn ein Kandidat musste während der Dreharbeiten ins Krankenhaus.

Die Staffel von „Kampf der Realitystars“ hat es in sich. Linda Nobat ist freiwillig aus der RTLZWEI-Show ausgestiegen, nachdem Christin Okpara in die Sala gezogen war. Nun kommt es zum nächsten Drama: Can Kaplan hat in einer Instagram-Story dramatische Details verraten.

Während der Dreharbeiten kam es zu einem Krankenhaus-Drama. „Und jetzt droppe ich einfach was, was bei ‚Kampf der Realitystars‘ passiert ist – mir passiert ist. Ich darf nicht genau sagen, was passiert ist, aber was ich euch sagen kann, dass das in keiner, in KEINER TV-Show bisher passiert ist“, so der 28-Jährige in dem sozialen Netzwerk.

Can Kaplan: „Auf jeden Fall wird’s krass“

Dann verrät Can Kaplan bei Instagram weiter: „Und dass ich auf jeden Fall ins Krankenhaus musste.“ Ob die Szenen jedoch ausgestrahlt werden, sei offenbar nicht sicher: „Ich hoffe, sie werden es zeigen – komplett. Ansonsten werdet ihr es über meinen Kanal erfahren, was genau passiert ist.“ Weiter verspricht er: „Also, ihr könnt euch auf jeden Fall auf die nächsten Folgen freuen. Ich weiß nicht genau, in welcher Folge es kommen wird, aber auf jeden Fall wird’s krass.“

Walentina Doronina verrät weitere Details

Was Can Kaplan für sich behält, verrät dann jedoch seine Ex Walentina Doronina: „Gott ist groß, Gott sieht immer alles, bestraft auch immer und Karma kommt immer. Nicht umsonst wurde diese gewisse Person von einer Ratte bei KDRS in den Fuß gebissen, musste dann ins Krankenhaus, wie ich gehört habe. Und das ist wirklich schon Gottes Strafe, so eine Aktion.“

Warum Walentina Doronina den Rattenbiss als Gottes Strafe ansieht? Nach der Trennung kam es zwischen Can Kaplan und Walentina Doronina zu einer öffentlichen Schlammschlacht. Die beiden machten sich gegenseitig heftige Vorwürfe.

RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ zu sehen.