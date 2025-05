„Kampf der Realitystars“ 2025: Daymian Weiß gesteht – DAS lief wirklich mit Walentina Doronina

Can Kaplan möchte nach der Schlammschlacht mit Walentina Doronina das Kapitel endlich abschließen. Der 28-Jährige will zwar nichts mehr mit seiner Ex zu tun haben – aber dennoch will er endlich Klarheit.

Bereits im „Sommerhaus der Stars“ wurde ersichtlich, dass Walentina Doronina und Can Kaplan nicht immer liebevoll miteinander umgehen. In der Show kam es zu heftigen Anfeindungen – der Streit eskalierte immer wieder. Danach hat sich das Paar getrennt – und es folgte ein heftiger Rosenkrieg in den sozialen Netzwerken.

Can Kaplan behauptete damals, dass zwischen Walentina Doronina und Daymian Weiß etwas lief. Beide lernten sich bei den Dreharbeiten zu „Germany Shore“ kennen. Nun sind Can Kaplan und Daymian Weiß gemeinsam in der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ dabei.

Daymian Weiß: „Wir haben nicht gebumst“

Hatte seine ehemalige Verlobte wirklich was mit Daymian Weiß? Diese Frage will nun Can Kaplan bei „Kampf der Realitystars“ nachgehen und geht deshalb auf Daymian Weiß zu. Die Antwort von ihm könnte kaum direkter sein: „Wir haben nicht gebumst, gar nicht. Aber rumgemacht halt schon.“ Can Kaplan sagt darauf: „Siehst du, das heißt, sie hat schon bevor sie in die Kamera Schluss gemacht hat. Das zeigt halt ihr Gesicht.“

Und offenbar lief es auch zwischen Walentina Doronina und Daymian Weiß nicht immer perfekt. Denn er lässt bei „Kampf der Realitystars“ gegenüber Can Kaplan verlauten: „Aber was ich dir sagen kann: Sei froh, dass die weg ist, weil das hat kein Typ verdient!“ Das kurze Techtelmechtel ist offenbar nicht im Guten geendet.

Daymian Weiß ist nicht nur bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen, sondern wirkte bereits in zahlreichen anderen Formaten mit. So stand er beispielsweise für „Goodbye Deutschland“, „Full House – Familie XXL“, „Zwei Familien – Zwei Welten“ oder „Willkommen bei Familie Weiß“ vor der Kamera.

RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.