Kampf der Realitystars 2024: Zwei Rauswürfe nach Randale am Set!

Bei „Kampf der Realitystars“ gehen zwei Kandidatinnen zu weit und werden handgreiflich. Die Produktion musste eingreifen. Das zieht nun bittere Konsequenzen nach sich.

Bei „Kampf der Realitystars“ sollte es ein gemütlicher Abend werden – doch plötzlich kippt in der RTLZWEI-Show die Stimmung. Denn zwei Kandidatinnen attackieren sich körperlich. Mitarbeiter der Produktion müssen schließlich eingreifen und den Streit schlichten. Und dann trifft der Sender eine schwerwiegende Entscheidung.

Die neue Folge von „Kampf der Realitystars“ ist bereits bei RTL+ zu sehen und wird erst am kommenden Mittwoch bei RTLZWEI ausgestrahlt. Wer nicht wissen will, wie es weitergeht, sollte NICHT weiterlesen.

Achtung, Spoiler: Promi-Damen werden handgreiflich

Gisele Oppermann und Elsa Latifaj sind in den Streit verwickelt – beide wurden durch „Gemany’s next Topmodel“ bekannt. Doch beim Kampf um die meiste Sendezeit überschreiten die beiden Damen eine Grenze und es kommt zu Handgreiflichkeiten. Auslöser des Konflikts ist Mit-Kandidat Calvin Kleinen. Dieser startete in der Realityshow ein Techtelmechtel mit Elsa Latifaj. Doch auch Gisele Oppermann scheint ihm etwas zu nahezukommen – jedoch war das von ihm nicht gewünscht. „Die wollte an meinen Schw*** fassen“, stellt er dann klar.

Das missfällt nicht nur Calvin Kleinen, sondern auch Elsa Latifaj. Daraufhin sucht sie direkt das Gespräch mit Gisele Oppermann und fragt, ob sie ihn an sein Glied gefasst habe. „Nein, warum sollte ich? Aus Versehen habe ich hier Zigaretten gesucht. Denkst du, ich will sein Ding anfassen? Er ist nicht mal mein Typ“, meint Gisele Oppermann.

Zwar betont sie, dass es sich um keine Absicht handelte – allerdings drückte Gisele Oppermann ihm zuvor ein belegtes Brötchen ins Gesicht. Dann brüllt die 36-Jährige: „Ich will ihn nicht fi***, ich bin auch nicht untervögelt.“ Bei dem Streit mit ihrer Kontrahentin wird sie dann ebenfalls übergriffig.

Elsa Latifaj und Gisele Oppermann müssen die Show verlassen

Danach folgt eine Rangelei und schließlich liegt Gisele Oppermann am Boden. Crew-Mitglieder müssen daraufhin eingreifen. Die anderen Kandidaten sind fassungslos. „Handgreiflichkeiten sind ein No-Go“, meint Cecilia Asoro. Der Streit zieht Konsequenzen nach sich: Elsa Latifaj und Gisele Oppermann müssen die Show verlassen. „Ich verstehe auf jeden Fall, dass ich die Show verlassen muss. Handgreiflichkeiten sind nicht okay. Ich kann mich nur entschuldigen, dass es mir leidtut, dass ich das nicht erwartet hätte“, sagt Elsa Latifaj.

So reagiert Cathy Hummels auf den Eklat

„Bei aller Liebe im Kampf um die beste Sendezeit, man darf es nicht übertreiben“, sagt ein Sprecher aus dem Off. Und auch Moderatorin Cathy Hummels macht eine klare Ansage: „Auch wenn das Format ‚Kampf der Realitystars‘ heißt, geht es hier um Fairness und um gute Unterhaltung. […] Man kann sich ja streiten, aber es gibt Umgangsformen, die werden hier nicht geduldet.“

RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.