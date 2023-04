Kampf der Realitystars 2023: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

In diesem Jahr sind wieder 23 Realitystars in die Sala bei „Kampf der Realitystars“ eingezogen. Mit dabei sind Schrotthändler Manni Ludolf und Party-Animal Serkan Yavuz. Doch wo liegt eigentlich die Villa? KUKKSI verrät Details zum Drehort.

Wer wird in die großen Fußstapfen von „Kampf der Realitystars“-Vorjahressiegerin Elena Miras treten? In diesem Jahr sind wieder 23 schlagfertige Realitystars in die thailändische Sala eingezogen und möchten nur eines: Realitystar 2023 werden und 50.000€ mit nach Hause nehmen! Dafür müssen sie ihre Realitystar-Qualitäten allerdings erstmal in aufregenden Action- und Geschicklichkeitsspielen unter Beweis stellen, um Sendezeit kämpfen und taktisch geschickt mit den anderen Promis umgehen.

Das sind die Kandidaten

Model und DJane Giulia Siegel (48)

(48) Sängerin Daisy Dee (52)

(52) DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik (34)

(34) Reality-TV-Darstellerin Ingrid Pavic (46)

(46) Sänger und Songwriter Percival Duke (Alter unbekannt)

Ur-Bachelor Paul Janke (41)

(41) „Hot oder Schrott“-Testerin Uschi Hopf (76)

(76) Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin Antonia Hemmer (22)

(22) Reality-TV-Teilnehmer Matthias Mangiapane (39)

(39) „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Peggy Jerofke (46)

(46) Reality-TV-Star Eva Benetatou (30)

(30) Reality-TV-Star Serkan Yavuz (29)

(29) Reality-TV-Star Emmy Russ (23)

(23) TV-Star Manfred Ludolf (60)

(60) Sänger Bernd Kieckhäben (32)

(32) Bestsellerautor Daniel Schmidt (33)

(33) Reality-TV-Teilnehmer Lukas Baltruschat (28)

(28) TV-Persönlichkeit Sarah Knappik (36)

(36) „Big Brother“-Gewinner Sascha Sirtl (45)

(45) Schauspieler Jay Sirtl (45)

(45) „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Tim Sandt (31)

(31) Ex-Fußball-Profi Nico „Patsche“ Patschinski (46)

(46) Schauspielerin Jéssica Sulikowski (29)

Wo wird „Kampf der Realitystars“ gedreht?

Glänzen, Schwitzen und Bangen im Paradies: RTLZWEI entführt die Zuschauer mit „Kampf der Realitystars“ nach Thailand. In einer einsamen Bucht wird einer siegeshungrigen Horde Promis der rote Teppich ausgerollt – doch sie sind nicht hier, um Urlaub zu machen. Satte 50.000 Euro Siegprämie und den Titel „Realitystar 2022“ gilt es zu gewinnen. Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels ist das Gesicht der Sendung und fungiert als Host in der illustren Realityshow.

Wer gewinnt „Kampf der Realitystars“?

Für die Kandidat:innen geht es um ein Preisgeld von 50.000 Euro. In mehreren Challengesmüssen sich die Stars beweisen – doch am Ende wird nur einer die Show als Gewinner verlassen. Die Staffel wurde bereits vor mehreren Monaten abgedreht – wer der Sieger wird, bleibt aber bis zum Finale geheim. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Kampf der Realitystars 2023: Das sind die Kandidaten!