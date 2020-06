Diese 4 Sternzeichen verlieben sich nur ein Mal im Leben

„Never Ending Lovestory“ oder doch „One-Night-Stand“? Gewisse Menschen haben einen Hang, sich nur ein Mal zu verlieben – andere wiederum suchen alle paar Wochen den neuen Partner fürs Leben. Zu welcher Sorte du laut astronomischer Konstellation wohl gehörst?

Es gibt Menschen, die haben alle drei Monate einen neuen Partner an ihrer Seite und andere suchen die ganz große Liebe fürs Leben. Andere brauchen ein wenig Zeit – manchmal ein wenig zu viel, um sich wirklich auf jemanden einlassen zu können. Gehörst du laut Sternzeichen zu den ewig Liebenden oder doch eher zu den spontaneren Liebhabern?

Diese Sternzeichen wollen die eine große Liebe

Widder

In Sachen Beziehung ist es nicht gerade einfach für das Sternzeichen: Widder werden immer versuchen alles zu geben, um die Partnerschaft aufrecht zu erhalten. Wenn sich das Sternzeichen jemanden ausgesucht hat – was wirklich lange dauern kann, dann wird er denjenigen auch nicht mehr so schnell loslassen wollen. Für sie gibt es nur eine große Liebe im Leben.

Jungfrau

Die bedingungslose und wahre Liebe ist für die Jungfrau der einzige Weg überhaupt zu lieben. Diese Chance bekommt nicht jeder bei ihr. Sollte sie aber jemanden auserkoren haben, um an ihrer Seite zu bleiben, erwartet das Sternzeichen auch das, was es gibt: Wertschätzung ihrer Liebe und Zuneigung!

Krebs

Krebse lieben das Gefühl von Geborgenheit und möchten ihr Leben so weit wie möglich mit ihrem Partner verbringen. Für sie ist die Partnerschaft emotional einer der wichtigsten Punkte und wenn es nicht funktioniert leidet der Krebs stark. Auch ein Grund dafür, dass er eine Verbindung zwischen sich und seinem Partner spüren muss – ohne diese geht dem Sternzeichen nämlich gar nichts!

Zwilling

Solltest du das Sternzeichen Zwilling tragen, wirst du mit Sicherheit schon mal verliebt gewesen sein – glaubst du zumindest. Denn das Liebesleben läuft manchmal nicht ganz so rund und langsam fängst du an zu zweifeln, ob es überhaupt da draußen jemanden für dich gibt. Nach zwei bis drei Wochen verlierst du sehr schnell das Interesse an deinem Partner, aber keine Sorge: Bald ist da schon die oder der eine für dich! Auch du, als Zwilling, musst deine Ansprüche ein wenig senken. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten