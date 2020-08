Diese 3 Sternzeichen verkraften eine Trennung nur schwer

Eine Trennung ist nie leicht: Die gemeinsame Zeit ist nur schwer zu vergessen, das Zuhause ist voller Erinnerungen – manche können den oder die Ex eben nicht so schnell loslassen. Klar, gibt es immer eine Seite, die etwas kühler bei der Trennung ist. Doch für einige bricht dann eine Welt komplett zusammen.

Es gibt Momente im Leben, die will man am liebsten einfach überspringen. Gerade wenn man sich von dem langjährigen Partner trennen muss, ist das manchmal gar nicht so einfach. Im besten Fall hat man eine Wohnung zusammen, Kinder oder/und Hunde und allein diese ganzen Sachen wieder zu trennen kostet Nerven, die man eigentlich sowieso schon nicht hat. Manche kommen mit der Trennung aber mehr zurecht, als andere.

Diese Sternzeichen können den Ex nicht loslassen

Löwe

Wenn Löwen in einer Partnerschaft sind bekommen sie durch ihre/n Partner/in sehr viel Aufmerksamkeit. Man wohnt und kocht zusammen, verbringt eine Menge Zeit miteinander – gerade Löwen brauchen sehr viel Liebe von dem Partner. Fällt dann die bessere Hälfte weg, kommt der Löwe mit dieser fehlenden Aufmerksamkeit nicht zurecht. Das Worst-Case-Szenario wäre, dass der Partner direkt jemanden Neues hat, was dem Ego des Löwen zutiefst eins reindrücken würde.

Skorpion

Skorpione sind sehr rachsüchtige Wesen und diese kommt gerade nach einer Beziehung erst richtig zum Vorschein! Sie schmieden die bösesten Pläne, um der/dem Ex ordentlich eins reinzuwürgen um nochmal so richtig zu verdeutlichen, was derjenige denn gerade eigentlich verloren hat. Für dich als Skorpion bricht eben alles zusammen, wenn so ein großer Teil in deinem Leben nicht mehr da ist – aber sei lieber gelassen und cool, denn am Ende bringt es sowieso mehr Genuugtung, als wild um sich zu schlagen.

Stier

Für das Sternzeichen gibt es wenige Szenarien, wo man sich endgültig vom Partner trennt. Umso schwerer fällt es ihm, wenn die große Liebe plötzlich nicht mehr da ist. Menschen mit dem Sternzeichen sind lieben die Gewohnheit und können nur schwer mit Veränderungen klar kommen – deswegen trifft sie eine Trennung ganz besonders hart.