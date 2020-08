Diese 4 Sternzeichen brechen dir das Herz

Bestimmt wurde auch schon dir das Herz gebrochen – und diese Trennung war mit Sicherheit nicht sonderlich schön. Beleidigungen sind gefallen, die Fetzen sind geflogen – das volle Programm eben. Manchmal ist es eben besonders hässlich am Ende einer Beziehung – und manche Sternzeichen sind besonders dafür prädestiniert.

Sich zu verlieben ist das schönste Gefühl der Welt: Alles ist neu, man denkt der Partner könnte wirklich für sehr lange Zeit an der Seite bleiben und die alltäglichen Probleme sind auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Doch irgendwann ist die erste Phase der Verliebtheit vorbei – und dann zeigt sich erst richtig, ob es denn Liebe ist. Genau dann werden die meisten schnell zum Herzensbrecher – aus verschiedensten Gründen.

Diese Sternzeichen spielen nur mit deinen Gefühlen

Schütze

Der Egoismus des Schützen macht dir schon über die gesamte Beziehung zu schaffen. Immer denkt er/sie nur an sich und kann nur selten weiter, als seine eigene Gefühlswelt denken – sei dahingestellt, warum das so ist. Doch eben genau dieser Egoismus macht dich buchstäblich wahnsinnig und so ist es kein Wunder, dass die Trennung alles andere als rosig verläuft.

Skorpion

Dieses Sternzeichen braucht einige Zeit, um sich zu öffnen – hat er das aber erstmal getan, so wird er dich mit allem, was er hat lieben. Und das leider ein wenig zu sehr, denn Skorpione neigen dazu sehr besitzergreifend und eifersüchtig zu werden. Für ihn gibt es nur den Partner und nichts anderes auf der Welt – was selbstverständlich nur zu Problemen führt. Skorpione verlieren sich gerne selbst in der Beziehung und machen sein Gegenüber dafür verantwortlich.

Zwilling

Wie der Name des Sternzeichens schon vermuten lässt: Zwillinge haben meist zwei Gesichter. Erst überschütten sie dich mit Geschenken und Aufmerksamkeit und plötzlich, vom einen auf den anderen Tag, ist alles weg. Er meldet sich nicht mehr, zeigt kein ernsthaftes Interesse und wird plötzlich sehr egozentrisch. Nimm dich vor dem Zwilling also in Acht!

Wassermann

Wassermänner sind krass freiheitsliebende Menschen. Für sie ist es absolut normal vor deinen Augen zu flirten oder dich zu ignorieren – nur um zehn Minuten später dir das größte Liebesgeständnis zu machen. Dieses Verhalten ist mehr als toxisch und du solltest dich davon definitiv entfernen. Auch, wenn du ihm all das abkaufst: Er wird sich nicht ändern. Wassermänner lieben es das zu tun, was sie möchten.