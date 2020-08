Diese 3 Sternzeichen werden ihre große Liebe beim Online-Dating finden

Lovoo, Tinder & Co sind der vermeintlich große Schlüssel zur großen Liebe – doch stimmt das? Für einige Sternzeichen trifft das Glücksrad auf jeden Fall eher beim Online-Dating! Sich im Internet kennenzulernen hat aber auch wirklich eigentlich nur Vorteile.

Gerade nach einer Trennung greifen viele zu Dating-Plattformen wie Tinder oder Lovoo. Und tatsächlich scheint das Konzept jemand Neuen kennenzulernen zu funktionieren! Denn mittlerweile haben sich fast 50 Prozent aller Pärchen im Internet lieben gelernt. Online-Dating ist so erfolgreich wie noch nie und dennoch finden nicht alle in der digitalen Welt ihren Seelenverwandten. Anders ist es bei diesen Sternzeichen – sie sollten ihre Blicke defintiv öfter in das World Wide Web werfen!

Diese Sternzeichen finden online ihre große Liebe

Jungfrau

An Durchhaltevermögen scheitert es bei der Jungfrau wirklich nicht. Egal wie oft sie abgewiesen wird, sie wird es immer und immer wieder probieren! Dating-Plattformen sind da genau ihr Ding. Dazu kommt, dass das Sternzeichen eine natürliche Intuition für falsche Menschen besitzt. Sie wird dich genaustens untersuchen, bevor du überhaupt daran denken kannst sie im echten Leben zu treffen!

Fisch

Eigentlich sind Fische auf der Plattform nur um sich vom Schock der/m letzte/m vermeintliche/n „Mrs./Mr. Right“ zu erholen. Kurz mal abchecken was so auf dem Markt ist, hier und da ein paar Chats und dann auf einmal trifft es ihn wie einen Schlag. Völlig unverhofft könnte da der Traumpartner vor dir stehen. Überleg dir, ob du vielleicht nicht doch ein bisschen länger auf Tinder & Co bleiben möchtest!

Wassermann

Der erste Platz für die ausgefallensten Dates geht an den Wassermann! Egal ob in einer Ice-Bar, Fallschirmspringen oder doch Wasser-Ski: Mit diesem Sternzeichen wird es mit Garantie nicht langweilig. Wenn sich der Wassermann wirklich verliebt hat mutiert er fast zum perfekten Prinzen – wie gruselig! Solltest du gerade also jemanden daten, der dieses Sternzeichen trägt solltest du dich auf einiges gefasst machen.