Julian Nagelsmann: Dieses Ritual hat der Bundestrainer vor jedem Spiel!

Seine aktive Spielerkarriere musste Julian Nagelsmann verletzungsbedingt schon früh aufgeben. Doch als Bundestrainer feiert er große Erfolge. Nun hat er sein Ritual vor jedem Spiel verraten.

Die Heim-EM steht in den Startlöchern! Das Eröffnungsspiel findet an diesem Freitag zwischen Deutschland und Schottland statt. Julian Nagelsmann ist der Bundestrainer der DFB-Elf und hat eine bemerkenswerte Karriere bisher hingelegt.

Das muss man über Julian Nagelsmann wissen

Julian Nagelsmann wurde am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech (Bayern) geboren. Seine Fußballkarriere begann er als Spieler beim FC Issing, wechselte jedoch im Jahr 1999 in die Jugendabteilung des FC Augsburg. Später spielte er auch in der Jugendabteilung des TSV 1860 München und wurde Kapitän der U-17-Mannschaft. Nach großen Erfolgen in der Junioren-Bundesliga rückte er in die zweite Mannschaft auf.

Julian Nagelsmann musste seine Karriere als aktiver Kicker jedoch früh aufgeben. Grund dafür war ein Meniskus- und Knorpelschaden in seinem Knie. Für ihn war es schwerer Schicksalsschlag, seine Karriere so früh beenden zu müssen. Doch dort, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Er wurde Co-Trainer der U-17-Mannschaft des TSV 1860 München, später war er dann für TSG 1899 Hoffenheim aktiv und wurde U-19-Meistertrainer. Anschließend übernahm er die erste Mannschaft bei der TSG 1899 Hoffenheim. Er schaffte es, die Mannschaft vor dem Abstieg zu retten.

Julian Nagelsmann wurde dann Trainer von RB Leipzig und führte das Team in die Champions League, bevor er schließlich zum FC Bayern München wechselte. Dort wurde er einmal Deutscher Meister und gewann zweimal den Supercup. Seit dem Jahr 2023 ist er Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft.

Frau und Kinder – so tickt Julian Nagelsmann privat

Privat erlebte Julian Nagelsmann einige Turbulenzen: Nach 15 Jahren trennte er sich im Jahr 2022 von seiner Frau – mit ihr hat er einen Sohn und eine Tochter. Seit Juni ist er mit der Journalistin Lena Wurzenberger liiert. Abseits des Fußballs entspannt er beim Mountainbiken, Skifahren oder Snowboarden. In einem Interview mit Prime Video verriet Julian Nagelsmann, wie er trotz seines Erfolgs normal geblieben ist: „Es ist ein entscheidender Punkt, dass du dich als Mensch nicht allein über deinen Job definierst.“

Dieses Ritual hat der Bundestrainer vor jedem Spiel

Julian Nagelsmann wird die deutsche Nationalelf durch die Heim-EM führen und ist der bisherige Höhepunkt seiner Karriere. Der Bundestrainer hat vor jedem Spiel ein Ritual, wie er jetzt gegenüber Johannes B. Kerner laut der Bild-Zeitung verriet. „Ich habe viele verrückte Rituale. Immer zwei Dosen Energy-Drink vorm Spiel, jetzt nur noch eine. Das ist immer der Gleiche, bis wir ein Spiel verlieren, dann wird er gewechselt. Der wird immer von Benni Glück eingekauft“, sagte Julian Nagelsmann.