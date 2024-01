Julian F.M. Stoeckel: Dschungelcamp-Comeback in Südafrika?

Julian F.M. Stoeckel war vor 10 Jahren im Dschungelcamp. Zum Auftakt der diesjährigen Staffel hat der TV-Star wieder sein legendäres Public Viewing veranstaltet. Bei KUKKSI hat er über ein mögliches Dschungelcamp-Comeback gesprochen.

Am Freitag begann die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Das Dschungelcamp feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Und auch bei Julian F.M. Stoeckel steht ein Dschungel-Jubiläum an: Genau vor zehn Jahren war die bekannte Persönlichkeit selbst Kandidat in der Show.

Das war sein größter Dschungelcamp-Moment

Dem Dschungelcamp hat Julian F.M. Stoeckel seine erfolgreiche Karriere zu verdanken. „Einer der wichtigsten Momente für mich war, als ich selbst dort war. Denn ohne dem Dschungelcamp hätte ich nie die Karriere gehabt. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich nicht im Dschungel gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre ich dann bei Rewe gelandet und hätte Milchtüten sortiert“, erzählt der TV-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Julian F.M. Stoeckel wurde für Südafrika-Dschungelcamp angefragt

Aufgrund des Dschungel-Jubiläums zeigt RTL in diesem Jahr erstmals zwei Staffeln. Denn es gibt nicht nur die gewohnte Australien-Staffel im Januar, sondern auch eine Allstars-Staffel in Südafrika. Diese soll im Sommer gezeigt werden. Der Sender will auch Julian F.M. Stoeckel für die Sommer-Variante gewinnen. „Man hat mich angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in das Sommer-Dschungelcamp in Südafrika zu gehen. Ich habe erstmal zugesagt“, erzählt uns Julian F.M. Stoeckel.

Jedoch sei noch nicht sicher, ob er tatsächlich nochmal ins Dschungelcamp gehen will. „Ob ich es dann wirklich mache, steht auf einem anderen Blatt. Ich denke immer: ‚Erstmal ja sagen und dann wird es sich zeigen‘. Aber ich kann es mir eigentlich nicht mehr so richtig vorstellen. Es ist irgendwie ganz weit weg von meiner jetzigen Lebenssituation und ich weiß nicht, ob das heute das Richtige wäre und ich dort noch hinpasse“, verriet er. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ täglich.