Julian F.M. Stoeckel: Désirée Nick nennt ihn „billige Kopie“ – jetzt meldet er sich zu Wort

Désirée Nick nimmt erneut bei „Promi Big Brother“ teil. Auf der Pressekonferenz zur Show teilte die Entertainerin ordentlich aus – dort bezeichnete die Entertainerin unter anderem Julian F.M. Stoeckel als „billige Kopie“. Nun holt er zum Gegenschlag aus.

SAT.1 hat auf einer Pressekonferenz zu „Promi Big Brother“, bei welcher auch KUKKSI anwesend war, zwei weitere Kandidaten bestätigt. So werden auch Harald Glööckler und Désirée Nick ins Haus ziehen. Die Show hat noch nicht mal begonnen – und dennoch nimmt die Entertainerin schon bei der Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund.

Désirée Nick teilt gegen Reality-Stars aus

„Diese ganzen schlechten Kopien, also da gibt es ja richtig eine Blackliste, angefangen von Matthias Mangiapane über Sam Dylan über Julian F. M. Stoeckel über Kevin Schäfer. Die leben ja davon, dass sie ‚La Nick‘ channeln wollen, sehr schlecht. Und denen möchte ich in meiner unendlichen Liebe, Güte und Nachsicht neues Material liefern, damit die neues Material haben, was sie dann in minderer Billigqualität ausschlachten können. Ein Akt der Nächstenliebe“, erklärte Désirée Nick.

„Ich orientiere mich lieber an Show-Ikonen wie Carmen Nebel, Hannelore Elsner & Co.“

Julian F.M. Stoeckel will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich zu Wort. „Desireé sagt seit Jahren, dass wir sie alle kopieren. Ich kann aber leider nicht sagen, wie sie darauf kommt! Ich orientiere mich lieber an Show-Ikonen wie Carmen Nebel, Hannelore Elsner & Co. Sorry, Desireé…“, sagt Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Auch, wenn Julian F.M. Stoeckel die Kritik von Désirée Nick gegen ihn nicht nachvollziehen kann – er glaubt dennoch, dass es eine amüsante und spannende Staffel werden könnte: „Desireé ist Entertainerin und natürlich brauchen Entertainer eine Bühne und die wird ihr SAT.1 zu einem guten Preis geboten haben! Also wird sie sie nutzen.“

Désirée Nick soll eine Rekord-Gage für ihre Teilnahme bei „Promi Big Brother“ kassieren. „So eine Gage hat es noch nie gegeben! […] Es ist einfach ein verdammt guter Deal. […] So viele Nullen, das sieht ja aus wie die Telefonnummer einer Sexhotline“, erzählte sie auf der Pressekonferenz. Eine konkrete Summe nannte sie jedoch nicht.

SAT.1 zeigt den Auftakt von „Promi Big Brother“ am 6. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.