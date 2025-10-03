Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI exklusiv

    Julian F.M. Stoeckel: Désirée Nick nennt ihn „billige Kopie“ – jetzt meldet er sich zu Wort

    gepostet am

    Désirée Nick und Julian F.M. Stoeckel
    Joyn / KUKKSI

    Désirée Nick nimmt erneut bei „Promi Big Brother“ teil. Auf der Pressekonferenz zur Show teilte die Entertainerin ordentlich aus – dort bezeichnete die Entertainerin unter anderem Julian F.M. Stoeckel als „billige Kopie“. Nun holt er zum Gegenschlag aus. 

    SAT.1 hat auf einer Pressekonferenz zu „Promi Big Brother“, bei welcher auch KUKKSI anwesend war, zwei weitere Kandidaten bestätigt. So werden auch Harald Glööckler und Désirée Nick ins Haus ziehen. Die Show hat noch nicht mal begonnen – und dennoch nimmt die Entertainerin schon bei der Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund.

    Désirée Nick teilt gegen Reality-Stars aus

    „Diese ganzen schlechten Kopien, also da gibt es ja richtig eine Blackliste, angefangen von Matthias Mangiapane über Sam Dylan über Julian F. M. Stoeckel über Kevin Schäfer. Die leben ja davon, dass sie ‚La Nick‘ channeln wollen, sehr schlecht. Und denen möchte ich in meiner unendlichen Liebe, Güte und Nachsicht neues Material liefern, damit die neues Material haben, was sie dann in minderer Billigqualität ausschlachten können. Ein Akt der Nächstenliebe“, erklärte Désirée Nick.

    Katelynn Ordone
    TikTok-Kinderstar Okay Baby (†2) stirbt bei Autounfall - jetzt meldet sich seine Mutter zu Wort

    „Ich orientiere mich lieber an Show-Ikonen wie Carmen Nebel, Hannelore Elsner & Co.“

    Julian F.M. Stoeckel will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich zu Wort. „Desireé sagt seit Jahren, dass wir sie alle kopieren. Ich kann aber leider nicht sagen, wie sie darauf kommt! Ich orientiere mich lieber an Show-Ikonen wie Carmen Nebel, Hannelore Elsner & Co. Sorry, Desireé…“, sagt Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

    Auch, wenn Julian F.M. Stoeckel die Kritik von Désirée Nick gegen ihn nicht nachvollziehen kann – er glaubt dennoch, dass es eine amüsante und spannende Staffel werden könnte: „Desireé ist Entertainerin und natürlich brauchen Entertainer eine Bühne und die wird ihr SAT.1 zu einem guten Preis geboten haben! Also wird sie sie nutzen.“

    Désirée Nick soll eine Rekord-Gage für ihre Teilnahme bei „Promi Big Brother“ kassieren. „So eine Gage hat es noch nie gegeben! […] Es ist einfach ein verdammt guter Deal. […] So viele Nullen, das sieht ja aus wie die Telefonnummer einer Sexhotline“, erzählte sie auf der Pressekonferenz. Eine konkrete Summe nannte sie jedoch nicht.

    SAT.1 zeigt den Auftakt von „Promi Big Brother“ am 6. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.

    In this article:, , , , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023