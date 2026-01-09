Joker-Drama bei „Wer wird Millionär?“: Kandidatin pfeift auf Jauch-Hilfe und stürzt brutal ab

In der vierten Ausgabe der „3-Millionen-Euro-Woche“ bei „Wer wird Millionär?“ traf es Grundschullehrerin Anna-Lena Spanier aus Schwabering in Oberbayern besonders hart.

In der „3-Millionen-Euro-Woche“ bei „Wer wird Millionär?“ durften am Donnerstag die Lehrerinnen und Lehrer ran. Für Anna-Lena Spanier aus Oberbayern lief es bei „Wer wird Millionär?“ nicht ganz nach Plan. Bereits bei der 4.000-Euro-Frage war die Grundschullehrerin auf Hilfe angewiesen. Dank der Risiko-Variante hatte sie vier Joker zur Verfügung.

Bis zur 16.000-Euro-Frage kämpfte sich die Kandidatin durch. „Die 16.000 haben Sie – mindestens bis morgen“, so Moderator Günther Jauch. Doch Anna-Lena Spanier hat sich zum Zocken hinreißen lassen.

Für 32.000 Euro wollte Günther Jauch von seiner Kandidatin dann wissen, welche berühmten Großväter ein 2024 geborener Junge namens Ronin hat. Den Telefonjoker hatte die Kandidatin noch übrig und setzte diesen für die Frage ein. Ihr Telefonjoker tippte auf Musiker Bob Marley und Surfer Robby Naish – ganz sicher war er sich jedoch nicht.

Telefonjoker versagt – Anna-Lena Spanier fällt auf 500 Euro zurück

Der Moderator erinnerte die Kandidatin, dass sie bereits im Finale sei und wollte sie offenbar vor dem Zocken bewahren. „Sie schaffen es auf 32.000, Sie knallen runter auf 500 oder Sie haben die sicheren 16.000 und können sich dann diese Nacht noch ein bisschen überlegen“, erklärte Günther Jauch. Anna-Lena Spanier ging jedoch auf Risiko und loggte die Antwort ein – ein fataler Fehler. Denn die richtige Antwort lautete: Kurt Cobain und Tony Hawk.

Damit stürzte die Kandidatin komplett ab und war sichtlich geschockt. Sie fiel nicht nur auf 500 Euro zurück, sondern verlor auch das Ticket für das Finale am Freitag. Auch bei Nachfolgerin Ellen Zarghemi saß der Schock tief: „Ich habe eben so einen Schreck gekriegt.“

Günther Jauch gibt Kandidatin zweite Chance

Die Geschichte von Anna-Lena Spanier war bei „Wer wird Millionär?“ damit zu Ende – eigentlich. Denn die Kandidatin bekommt am Freitag überraschend noch einmal die Chance. Überraschend werden sie und drei weitere gescheiterte Kandidaten von Günther Jauch angesprochen. Nach einer Auswahlrunde schafft es Anna-Lena Spanier erneut auf den Ratestuhl und dann läuft es für sie deutlich besser.