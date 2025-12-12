Jobcenter greift durch: „Hartz und herzlich“-Pascal muss arbeiten – „Wie viele Stunden schaffst du diesmal?“

Pascal ist einer der bekanntesten Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ – aber vor allem einer, welcher bei den Zuschauern immer wieder für Kopfschütteln sorgt. Nun greift das Jobcenter knallhart durch.

Seit Jahren wird Pascal von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ begleitet. Der 24-Jährige denkt gar nicht daran, einem Job nachzugehen – und damit prahlt er sogar vor der Kamera. Zudem verrät er in der Sendung immer wieder Tricks, wie man Sanktionen vom Jobcenter umgeht.

Jobcenter-Maßnahmen hat Pascal meist abgebrochen oder gar nicht erst angetreten. Und auch sonst hat der 24-Jährige noch nie wirklich gearbeitet. Allein diese Tatsache sorgt bei den Zuschauern immer wieder für Kopfschütteln. Doch nun hat das Jobcenter die Spielchen des Bürgeramt-Empfängers satt und greift nun knallhart durch.

„Hätten die das von vornherein gesagt, dann hätte ich schon abgelehnt“

Hintergrund: Pascal hat ein Praktikum in einem Landschafts- und Gartenbaubetrieb gemacht. Es handelte sich dabei um eine Maßnahme des Jobcenters, welche für zunächst vier Wochen angesetzt war. Doch die Behörde verlängerte die Maßnahme um weitere vier Wochen – zum Ärgernis von Pascal. Denn der Bürgergeld-Empfänger wusste beim Antritt des Praktikums davon nichts und fühlte sich hintergangen. „Ich finde es blöd, dass ich hintergangen wurde. Hätten die das von vornherein gesagt, dann hätte ich schon abgelehnt. Das ist zu viel und zu anstrengend“, sagte der Bürgergeld-Empfänger.

Sein Plan: Die restlichen Wochen einfach krankmachen und sich einen Krankenschein besorgen. Das habe Pascal schon oft gemacht – doch das Jobcenter durchschaut das Spielchen und greift jetzt offenbar knallhart durch. Auf TikTok sagt der 24-Jährige plötzlich kleinlaut: „Ich freue mich natürlich, dass es endlich wieder losgeht.“ Davor hat er sich jedenfalls nicht gefreut – es deutet also darauf hin, dass das Jobcenter viel Druck ausgeübt hat. Denn sonst hätten möglicherweise Sanktionen gedroht.

„Dann heißt es erstmal durchziehen“, verkündet er. Die Zuschauer sind jedoch skeptisch und kaufen ihm das nicht ab. Unter dem TikTok-Clip sorgt das für Diskussionen. „Wie viele Stunden schaffst Du diesmal, bevor Du den Krankenschein holst?“, schreibt beispielsweise ein User in den Kommentaren.

