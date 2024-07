„Jeder hatte die Schnauze voll von ihr“: Franziska Temme packt nach „Reality Queens“-Exit aus

Franziska „Franzi“ Temme nahm in der neuen Show „Reality Queens“ teil. Nach ihrem Exit packt die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin über ihre Mitstreiterinnen aus.

Nach dem freiwilligen Ausstieg von Claudia Haas kam Franziska „Franzi“ Temme in der dritten Folge als Ersatzkandidatin zu „Reality Queens“. Nur zwei Episoden später wurde das Ex-„Bachelor“-Babe von den anderen Kandidatinnen rausgewählt. Nach ihrem Exit meldet sich Franzi persönlich zu Wort und lässt kein gutes Haar an ihren Mitstreiterinnen.

Bei Instagram berichtet die Influencerin, dass sie sich bei den anderen Kandidatinnen überhaupt nicht wohl gefühlt habe. „Ich habe mich überhaupt nicht gut aufgenommen gefühlt“, berichtet Franziska „Franzi“ Temme. Am ersten Tag seien die Kamerateams schnell weg gewesen – sobald die Kameras aus waren, schien sich die anderen Kandidatinnen überhaupt nicht für sie zu interessieren.

Eine Ausnahme war Sandra Sicora. Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin habe sich schon gewundert, weshalb die Ex von Tommy Pedroni zu ihr so nett gewesen sei. „Sie hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt niemanden dort, mit dem sie reden konnte. Sie hat sich halt nicht gut in die Gruppe integriert“, meint Franzi.

Franziska Temme geht auf Sandra Sicora los

Später sei es zu mehreren Situationen im Camp gekommen, in denen sich Franzi von Sandra distanzierte. Franzi meint, dass auch hätte sie gehen müssen – wenn sie nicht vor der Nominierung geschützt gewesen wäre. „Ich wäre nicht rausgeflogen! Wir hätten alle Sandra an dem Abend gewählt, das sage ich euch wirklich ernsthaft und ehrlich. Jeder hatte so ein bisschen die Schnauze voll von ihr. Und hätte sie den Schutz nicht gehabt, wäre ich definitiv noch drin geblieben. Zu 1.000 Prozent“, sagt die Influencerin.

Nach dem Statement von Franzi will das Sandra nicht auf sich sitzen lassen und schießt in einem Kommentar direkt zurück: „Wie kannst du jetzt im Nachhinein da sitzen und so über mich reden? Du hast noch zu mir gesagt, dass du es schade findest, dass die Gruppe dich nicht aufnimmt. Ich erinnere mich an kein einziges Gespräch zwischen dir und den anderen. Und zu mir sagtest du: Danke, dass wenigstens DU mit mir redest.“

Auch Theresia Fischer bekommt ihr Fett weg. Sobald das Kamerateam das Set betrat, hat sich die Ex-GNTM-Kandidatin ganz anders benommen. „Dort hab ich auch wirklich gemerkt bei den ein oder anderen, sobald die Kamerateams gekommen sind, hat es ‚Zack!‘ gemacht, und die waren auf einmal so präsent und haben rumgeschrien, haben Drama gemacht, haben Action gemacht. Und das ist überhaupt nicht meins. […] Bei der Theresia habe ich das leider gemerkt. Sie war dann sehr, sehr, sehr aufgedreht. Sie war so extrem aufgedreht. Das fand ich krass“, erinnert sich Franzi.

Teilnehmerin Jasmin unterstellte Franzi nach der ersten Nominierung, ein falsches Spiel zu spielen. „Fair spielen ist nicht so deins. […] Für mich bist du absolut fake. Du lächelst und machst auf süße kleine Blondine für die Kameras, aber du bist absolut fake“, wetterte die Witwe von Willi Herren.

Es gab aber auch positive Momente für Franzi. So habe sie lange Gespräche mit Patricia und Vanessa geführt. „Vanessa, Patricia und ich sind dann auch noch länger dort sitzen geblieben und haben so viel privates Zeug geredet. Und es war einfach ein richtig, richtig, richtig schöner Abend. Und dafür bedanke ich mich hier auch nochmal bei euch“, meint sie bei Instagram.