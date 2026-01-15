Jan Köppen über Dschungelcamp-Kandidaten: „Die wird den Leuten richtig auf den Sack gehen“

12 Stars kämpfen ab dem 23. Januar 2026 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Die Kandidaten müssen den gewohnten Luxus gegen Feldbetten austauschen. Moderator Jan Köppen macht den Check und glaubt: Vor allem eine Kandidatin wird die Zuschauer richtig nerven.

Von Gil Ofarim (43), bis hin zu Patrick Romer (30), Simone Ballack (49) oder Eva Benetatou (33) – sie gehören zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) präsentieren auch in diesem Jahr wieder die Show. Letzterer checkt die Kandidaten und verrät, welcher Kandidat welche Rolle am Lagerfeuer einnehmen wird.

„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer (30) hatte durch seine Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ einen Imageschaden erlitten. Denn aufgrund seines Verhaltens seiner Partnerin gegenüber ist er massiv in die Kritik geraten. „Also, ich habe ihn jetzt, sage ich mal, nicht in bester Erinnerung, was das Sommerhaus angeht“, sagt Jan Köppen im Interview mit RTL. Dennoch glaubt der Moderator, dass er im Dschungelcamp auch seine lustigen Momente zeigen wird.

Bei Umut Tekin (28) glaubt er hingegen, dass man nach außen einen „weichen Charakter“ erleben wird. „Ich glaube, Umut wird sehr viel weinen, weil er überfordert sein wird mit ganz viel, was da passiert, weil er aus anderen Reality-Formaten, glaube ich, viele andere Dinge gewohnt ist“, so Jan Köppen.

„Die wird den Leuten richtig auf den Sack gehen“

Bei Nicole Belstler-Boettcher (62) denkt Jan Köppen, dass sie alle anderen im Camp verrückt machen wird. „Also, die wird für richtig Alarm sorgen, die wird den Leuten richtig auf den Sack gehen. Aber die wird den Leuten auch richtig Spaß machen“, lautet seine Einschätzung. Bei Stephen Dürr (51) und Eva Benetatou glaubt Jan Köppen, dass sie „zündeln“ könnten. „Ich glaube, bei Stephen kann es richtig scheppern. Ja, ich glaube, der ist auch ein harter Hund, dem ist das egal. Wenn es scheppert, freut er sich“, sagt er zu Stephen Dürr.

Ariel (22) ist die wohl Unbekannteste im Dschungelcamp. Doch Jan Köppen glaubt: Die 22-Jährige könnte für eine Überraschung sorgen. „Die bringt eine lustige, interessante Stimmung in dieses ganze Camp“, meint der Moderator. Samira Yavuz (32) könnte die Rolle der „Camp-Mutti“ einnehmen: „Ich glaube, die wird auf jeden Fall Verantwortung übernehmen. Die ist tough, das glaube ich bei der, und auf die freue ich mich auch ein bisschen.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.