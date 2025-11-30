Jan Hofer über „Tagesschau“-Zusammenbruch: „Am Tag danach war er seinen Job los“

Jan Hofer war eine Ikone bei der „Tagesschau“. Insgesamt war der Moderator insgesamt 35 Jahre für das ARD-Newsformat tätig – davon 16 Jahre lang als Chefsprecher.

Nach seiner „Tagesschau“-Ära ging Jan Hofer zu RTL. Dort präsentierte er das Nachrichtenformat „RTL Direkt“, welches mittlerweile eingestellt wurde. Doch auch dort ist Schluss – ans Aufhören denkt der 75-Jährige jedoch noch lange nicht. 2027 will er mit seinem Showprogramm „Guten Abend, meine Damen und Herren!“ auf Tournee gehen.

„Ich habe mein Leben im Grunde den Medien gewidmet. Da gibt es einiges zu erzählen“, sagt Jan Hofer in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Judith Rakers, Constantin Schreiber und Linda Zervakis nennt er heute „meine Kinder“. Denn alle sind unter ihnen groß geworden. Jan Hofer hätte gerne Linda Zervakis als seine Nachfolgerin gehabt – zu dem Zeitpunkt war sie jedoch schon mit ProSieben in Verhandlungen.

„Dieser Vorfall hat den verantwortlichen Regisseur im Studio den Job gekostet“

Jan Hofer präsentierte sich bei der „Tagesschau“ immer hochprofessionell. Einmal sei er jedoch vor laufenden Kameras zusammengebrochen – und dieser Schwächeanfall hatte Folgen. „Dieser Vorfall hat den verantwortlichen Regisseur im Studio den Job gekostet. Sie kämpften damals ohnehin um seine Position. Nach dem Motto: Wenn was in der Live-Sendung passiert, dann sind WIR da! Da kippe ich ausgerechnet um – und keiner schaltet ab. Am Tag danach war er seinen Job los“, sagt der 75-Jährige in der „Bild“.

Jan Hofer war mit Leidenschaft dabei – jedoch gab es auch Dinge, die ihm an der „Tagesschau“ genervt haben: „Die ständige Bereitschaft, Tag und Nacht. Wenn Kollegen krank wurden oder auch mal einfach so nicht erschienen sind, musste meistens ich ran.“ Zudem wurde er auch gefragt, ob man durch die „Tagesschau“ reich wird. „Für die täglichen Kosten reicht die Rente ganz knapp“, erklärt der ehemalige „Mister Tagesschau“ lachend.

„Wenn ich in den Dschungel gehe, lässt meine Frau sich scheiden“

Von Nachrichtensendungen hat sich Jan Hofer im TV mittlerweile verabschiedet. Folgt nun als Nächstes das Dschungelcamp? „Wenn ich in den Dschungel gehe, lässt meine Frau sich scheiden“, so Jan Hofer. Seine Frau Phong-Lan Hofer meint schmunzelnd: „Schatz, für zwei Millionen würde ich dich trotzdem nach Australien verschachern!“