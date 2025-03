„Ist egal, ob ich verrecke!“: „Hartz und herzlich“-Regina geht auf ihren Vermieter los

Regina aus „Hartz und herzlich“ leidet unter Todesangst. Denn die Rentnerin bekommt immer wieder Stromschläge aufgrund eines kaputten Stromkastens. Die Protagonistin rastete in der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku völlig aus – und drohte dann sogar der Hausverwaltung.

Die Seniorin aus der Rostocker Siedlung Groß-Klein hat es derzeit nicht einfach. Denn ihr Stromkasten ist kaputt und mehrere Sicherungen sind durchgebrannt – deshalb hat sie schon mehrere Stromschläge bekommen. Das bringt die 71-Jährige auf die Palme – die Zuschauer können das sogar nachvollziehen. Denn bisher habe der Vermieter bisher kaum reagiert.

„Ich traue mich an keine Steckdose mehr ran, ich habe richtige Angst“, sagt die 71-Jährige in der neuen Folge von „Hartz und herzlich“. Regina hatte selbst versucht, den alten Stromkasten wieder in den Griff zu bekommen – jedoch erlitt sie dabei mehrere Stromschläge. Die 71-Jährige hat die Hausverwaltung schon vor Monaten kontaktiert – jedoch habe diese nicht reagiert.

„Ich reiße das Drecksvieh raus und schmeiße es da vorne vor die Tür!“

„Das interessiert die gar nicht, ob ich hier verrecke!“, sagt Regina wütend. Und weiter: „Ob ich denen das zehnmal im Monat sage oder Fiffi macht ’ne Wurst, das ist das Gleiche. Ich habe keinen Bock mehr.“ Regina redet sich dann immer mehr in Rage. „Ich reiße das Drecksvieh raus und schmeiße es da vorne vor die Tür!“, so die 71-Jährige.

Regina ist richtig sauer. „Den Sicherungskasten machen sie nicht, weil sie angeblich kein Geld haben. […] Es ärgert mich. Ich könnte da jetzt vorgehen, könnte da die Tür einschlagen!“, meint die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“. Blöd dürfte ihr niemand kommen: „Dem haue ich aufs Maul!“ Auch der Nachbar habe schon Stromschläge bekommen.

„Vier Sicherungen sind mir durchgeknallt, ich habe schon ein paarmal eine gewischt gekriegt“, sagt Regina bei „Hartz und herzlich“. Für die Seniorin bringt das im Alltag einige Einschränkungen mit sich: In ihrer Wohnung kann sie nur ein Elektrogerät betreiben. Das bedeutet: Wenn sie ihre Kaffeemaschine verwendet, muss sie andere Elektrogeräte herausziehen. Denn bei mehreren Geräten, welche in Betrieb sind, würden die Sicherungen herausfliegen.

Regina lenkt sich in der Tierhandlung ab – „Sonst explodiere ich heute noch“

Und wie lenkt sich Regina ab? Sie geht einfach in die Tierhandlung, um wieder runterzukommen. „Das ist die Ablenkung, dass ich mich ein bisschen abreagiere. Sonst explodiere ich heute noch, dann lasse ich meine Wut an jemand anderem aus“, erzählt Regina. Immerhin kann sie von dort zwei neue Fische mit nach Hause nehmen – dort wartet aber auch wieder der kaputte Stromkasten. Doch auch dafür hat Regina jetzt einen Plan: „Ich hoffe, dass morgen der Elektriker kommt. Wenn nicht, dann rufe ich den Notdienst, und das bezahlen die.“