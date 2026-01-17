Ist das Dschungelcamp fake oder echt? Die ganze Wahrheit zum Drehort

Anfang des Jahres steht bei RTL das größte Reality-Highlight an – denn dann ruft das Dschungelcamp! Bekannt ist: Die Show wird live aus Australien gesendet. Aber wie echt ist das Format wirklich?

Das Dschungelcamp ist einer der erfolgreichsten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Am Ende zählt nur die eigene Persönlichkeit. Schon nach wenigen Tagen enthüllt der Dschungel das wahre Gesicht der Stars. Das Zusammenleben im Team, der gemeinsame Überlebenskampf wird zur obersten Priorität. Individuelle Wünsche und Befindlichkeiten müssen zurückgestellt werden. Im Dschungel gibt es keinen Promi-Bonus!

Stars tauschen Luxus mit Feldbetten

Feldbetten, feuchte Schlafsäcke, Lagerfeuer und ein Plumpsklo – auch in Staffel 19 gibt es keinerlei Luxus für die deutsche Prominenz. Fließend Wasser gibt es nur in Form eines Wasserfalls und nur am Camp eigenen Teich findet sich Wasser zum Kochen, Baden und Waschen. Uhren, Bücher, Zeitungen und Smartphones werden den Stars vor dem Einzug in das Camp abgenommen.

Es gibt keine Hilfe von außen. Die Gruppe ist im Camp ganz auf sich allein gestellt. Alles muss selbst erledigt werden: Lagerfeuer entzünden, Wasser abkochen, Wäsche waschen, Essen zubereiten sowie Toilette leeren und reinigen. Jeder darf nur zwei Luxusgegenstände in das Camp mitnehmen. Fünf Zigaretten sind für jeden Raucher pro Tag erlaubt.

Die Lage in Australien

Lage: Nahe der Gold Coast im Osten Australiens.

Ein Arzt und ein Psychologe sind rund um die Uhr in unmittelbarer Nähe des Camps und bei Bedarf jederzeit verfügbar. Vorbereitung der Stars: Einen Tag, bevor die Stars in den Dschungel gehen, werden sie ausführlich von einem Ranger über die Gefahren und Regeln im Camp aufgeklärt. Sie erfahren das Wichtigste über die Fauna und Flora des Dschungels, wie man gefährliche Tiere und Pflanzen erkennt, wie man sich ihnen gegenüber richtig verhält und wie man in der Wildnis überlebt.

Das muss man zum Drehort wissen

Wenn man nach dem Dschungelcamp im Netz sucht, kommt mit dem Format auch oft das Wort „Fake“ in Verbindung. Viele Zuschauer fragen sich: Wie echt ist das Dschungelcamp eigentlich wirklich? Tatsächlich liegt das Dschungelcamp im echten Dschungel in Australien. Das Produktionsgelände befindet sich im Bundesstaat New South Wales. Und sogar die Adresse ist bekannt: 366 Dungay Creek Rd, Dungay NSW 2484, Australien. Jedoch kann man dort nicht ohne Weiteres hin – das Gelände ist gesichert und wird von Security-Mitarbeitern streng überwacht.

Auch, wenn sich das Dschungelcamp tatsächlich im Urwald befindet – ganz abgeschieden ist die Produktion nicht. Denn in unmittelbarer Nähe befindet sich die Kleinstadt Murwillumbah. Die Produktion spült ordentlich Geld in die Kasse. Denn es ist bekannt, dass sich dort immer mal wieder Produktionsmitarbeiter aufhalten – davon lebt vor allem die Gastronomie.

Wie echt ist die Kulisse im Dschungelcamp?

Der Drehort ist also echt – aber wie sieht es eigentlich mit der Kulisse aus? Tatsächlich wird hier etwas nachgeholfen, um das perfekte Fernseherlebnis zu schaffen. Deshalb werden Spinnweben platziert, auch der Wasserfall wurde bewusst geschaffen und die Felsen sind teilweise aus Fiberglas.