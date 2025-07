Isi Glück verrät: So wurde die Ballermann-Queen zur DSDS-Jurorin!

Isi Glück ist DIE Queen am Ballermann und wird bald die RTL-Erfolgsshow „Deutschland sucht den Superstar“ als Jurorin ordentlich aufmischen. Die Partysängerin verrät jetzt bei KUKKSI, wie sie in die Jury der Sendung kam.

Isi Glück ist einer der bekanntesten Stars auf Mallorca und heizt dem Publikum im Megapark an der Playa de Palma ordentlich ein. Die 34-Jährige startet jetzt auch im TV-Business richtig durch und wird DSDS-Jurorin. Künftig wird sie gemeinsam mit Dieter Bohlen und Rapper Bushido nach Deutschlands neuem Superstar suchen.

So kam Isi Glück in die DSDS-Jury

Die Ballermann-Sängerin hat jetzt verraten, wie sie überhaupt zu „Deutschland sucht den Superstar“ kam. „Ungefähr im März kam ein Anruf. Es war nicht so, dass man gesagt hat, dass ich in der Jury bin. Sondern man wurde zuerst zu einem Gespräch eingeladen. Man musste sich vorstellen und schauen, ob die Chemie passt. Von meiner Seite aus musste ich überhaupt nicht lange überlegen, da es ein Jackpot und ein absoluter Ritterschlag ist, in der DSDS-Jury zu sitzen und den Partyschlager in eine solch große Sendung zu bringen. Es war ein absolut krasser Moment“, sagt Isi Glück glücklich im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Noch habe sie die beiden anderen Juroren nicht kennengelernt – aber das wird sich hoffentlich bald ändern: „Ich freue mich total darauf, Dieter Bohlen und Bushido kennenzulernen. Ich habe beide noch nicht persönlich getroffen. Ich glaube aber, dass die Jury eine richtig coole Mischung ist, die auch durchaus Potenzial für die ein oder andere Diskussion hat. Das wird sehr spannend – vor allem zwischen den beiden Alphatieren links und rechts neben mir. Ich hoffe, wir lernen uns kennen, bevor das rote Lämpchen auf der Kamera leuchtet und dass wir privat davor einfach nochmal quatschen können.“

Isi Glück verrät auch, was Kandidatinnen und Kandidaten mitbringen müssen, um sie bei DSDS zu überzeugen. „Ganz abgesehen vom gesanglichen Part finde ich es wichtig, wenn jemand den Raum betritt, dass man sich fragt, wer ist diese Person und ob man sie kennenlernen will oder einen Star-Appeal hat, was man nicht lernen oder trainieren kann, sondern was ein Mensch an sich hat. Das ist für mich wichtig – eine gewisse Ausstrahlung und dass man sich vorstellen kann, dass diese Person eine Bühne ausfüllt und das Publikum erreicht“, erzählt Isi Glück zu KUKKSI.