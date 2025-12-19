Iris Katzenberger: Zieht ihr Partner Stefan ins Dschungelcamp?

Iris Katzenberger ist offenbar im kommenden Jahr wieder in einigen Reality-Formaten zu sehen. Auch ihr Partner Stefan Braun könnte womöglich einen größeren TV-Auftritt haben.

Iris Katzenberger sorgte zuletzt in Reality-Formaten immer wieder für Zündstoff. Auch im kommenden Jahr wird die Mutter von Daniela Katzenberger in einigen TV-Formaten teilnehmen, wie sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde verrät.

Ist Stefan Braun im Dschungelcamp dabei?

„Natürlich, ich bin schon so lange im TV zu sehen und nächstes Jahr kommt wieder einiges auf uns zu. Wir freuen uns“, lässt Iris Katzenberger in dem sozialen Netzwerk durchblicken. Ein Follower wollte von der 58-Jährigen wissen, ob ihr Partner Stefan Braun ins Dschungelcamp geht. „Selbstverständlich! Er würde es sehr gut meistern, denn er kommt mit jedem gut klar und ist ein wahnsinnig humorvoller und unterhaltsamer Mensch“, lässt Iris Katzenberger verlauten.

Zuletzt waren die beiden in der RTLZWEI-Show „Couple Challenge“ zu sehen. Im Interview mit dem „OK“-Magazin erklärte Iris Katzenberger, dass sie sich mit Stefan auch eine Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ vorstellen könnte. Der Haken: Die 58-Jährige war bereits mit ihrem Ex-Mann Peter Klein in der RTL-Show.

Diese Formate kommen für Iris Katzenberger nicht infrage

Zwei Formate kämen für das Paar jedoch nicht infrage. „Zwei Formate haben wir abgesagt dieses Jahr. Da habe ich gesagt ‚Nee, da mache ich nicht mit: ‚Temptation Island VIP‘ und ‚Stranger Sins‘ haben wir auch abgesagt. Das geht gar nicht. Überlegt mal, die Enkelkinder gucken und die Oma redet hier über S*xpraktiken, nee“, so Iris Katzenberger. Bei „Temptation Island“ stellen Paare ihre Treue auf die Probe, während es bei „Stranger Sins“ eher um das Liebesleben der Kandidaten geht.

Iris Klein hat auch offenbart, weshalb „Temptation Island“ keine Option ist: „Weil ich ein bisschen eifersüchtig bin. […] Ich dachte, egal, zwei Wochen Urlaub, Villa. Aber den Stress würde ich mir dann doch besser nicht antun.“